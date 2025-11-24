Policía Nacional realiza 12 capturas y recupera armas y motocicletas en Bolívar

Durante el fin de semana, el departamento de Bolívar fue escenario de un amplio despliegue operativo por parte de la Policía Nacional de Colombia, cuyo objetivo fue reforzar la seguridad, prevenir el delito y responder de manera oportuna a las necesidades de la comunidad. Las acciones dejaron resultados significativos que contribuyen a fortalecer la tranquilidad de los bolivarenses.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En ese sentido, la institución policial reportó las capturas de 12 personas por diferentes delitos, como resultado de operativos de vigilancia, control y prevención desarrollados en diversos municipios del departamento.

Las detenciones se llevaron a cabo en los municipios de Mompox, El Carmen de Bolívar, Margarita, Arjona y Magangué, donde las unidades policiales intensificaron presencia para contrarrestar fenómenos delictivos y atender requerimientos ciudadanos.

Durante los procedimientos, los uniformados incautaron tres armas de fuego, que presuntamente iban a ser utilizadas para cometer hechos ilícitos. Además, fueron recuperadas cuatro motocicletas que habían sido hurtadas en diferentes zonas del país.

En la lucha contra el microtráfico, los uniformados sacaron de circulación 178 dosis de estupefacientes, entre ellas base de coca, marihuana y bazuco.

Así mismo, fueron recuperados siete teléfonos celulares que aparecían reportados como hurtados en el sistema.

En materia de prevención, se impusieron 12 órdenes de comparendo por infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. De igual forma, se realizaron 5 mediaciones policiales, logrando resolver conflictos entre ciudadanos y evitando su escalamiento.

Al finalizar el reporte operativo, el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, manifestó:

“Nuestros uniformados trabajan día y noche con el firme compromiso de proteger la vida y el patrimonio de todos los bolivarenses. Estos resultados son el reflejo del esfuerzo conjunto con la comunidad y seguiremos fortaleciendo las acciones para garantizar la seguridad en cada rincón del departamento.”