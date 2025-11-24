Partido de la U y Mira firman coalición para tener lista a la Cámara de Representantes por el Tolima

Firman coalición entre los Partidos de la U y el MIRA en el Tolima

Tolima

En la mañana de este lunes 24 de noviembre la senadora Ana Paola Agudelo, actual vicepresidenta del Senado y dirigente del Partido MIRA, confirmó la firma de la coalición con el Partido de la U.

En el encuentro hizo presencia Andrés Hurtado, presidente del Partido de la U, quien resaltó la importancia de unir estas dos fuerzas políticas que comparten la misión de llegar a la Cámara de Representantes en las elecciones de marzo del año 2026.

“Estamos muy felices porque esta lista estará conformada por varios candidatos, especialmente por Carolina Hurtado y María del Pilar Giraldo, dos mujeres que harán un gran trabajo por nuestro departamento. Por eso celebramos esta coalición, con la que, sin duda alguna, llegaremos a la Cámara de Representantes para llevar la voz de todos los tolimenses”, resaltó la senadora del Partido Mira, Ana Paola Agudelo.

Finalmente, el presidente del Partido de la U en el Tolima, Andrés Hurtado, agradeció el voto de confianza y resaltó la importancia no solo de fortalecer la presencia en la Cámara de Representantes, sino también en el Senado.

La firma de esta alianza refleja representa la unidad en la vocación de servicio y el compromiso con la gente, así como la defensa de la familia, la niñez y el empresariado, causas que comparten ambas organizaciones políticas reveló el Partido de la U en un comunicado a la opinión pública.

De esta manera la lista a la Cámara de Representantes en coalición entre los partidos de la U, Mira, Así y Salvación Nacional tendrá como candidatos a Carlos Ñustez, exdiputado del Tolima, Julio Roberto Vargas, el exalcalde de Cajamarca, Didier Blanco, excandidato a la Alcaldía de Ibagué, Carolina Hurtado, exalcaldesa de Lérida, María del Pilar Giraldo en representación del MIRA y un cupo que aún faltaría por suplir que sería reservado para quien llegue en representación de la ASI.

Dato: se afirma en los mentideros políticos administrativos que la llegada del Partido Político MIRA a esta colación representa cerca de 20 mil votos.