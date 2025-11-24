´Los Mostros´ generaban ingresos por $60 millones mensuales por trafico de estupefacientes en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció detalles de la desarticulación del grupo de delincuencia común organizado conocido como ´Los Mostros´ a través de un trabajo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Ibagué.

Según la investigación adelantada por parte de las autoridades, se determinó que esta estructura criminal se dedicada al tráfico de estupefacientes en la Comuna 1 de la ciudad.

La investigación fue adelanta por parte de la Fiscalía Octava Especializada de Ibagué y la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional, lo que permitió materializar la captura por orden judicial de nueve integrantes de esta estructura delictiva.

Las detenciones se realizaron tras la ejecución de ocho diligencias de registro y allanamiento en los barrios Hipódromo, San Pedro Alejandrino, La Estación, La Cartagena, Garzón y El Carmen.

Las órdenes de captura, emitidas por el Juzgado Octavo Penal Municipal con Función de Control de Garantías, se dieron por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación y/o porte de estupefacientes.

Así fue la investigación contra los ´Los Mostros´

Durante seis meses de trabajo por parte de investigadores, se estableció que esta organización operaba principalmente en inmediaciones de la Plaza de Mercado de la 21, donde presuntamente expendían sustancias como marihuana y bazuco. El modus operandi consistía en la comercialización de estupefacientes en menores cantidades bajo la modalidad de menudeo, distribuidos en varios puntos estratégicos del sector.

El cabecilla de esta organización fue identificado como Juan Hernández, alias ´Tortugo´ de 48 años, quien presenta 2 anotaciones judiciales por el delito de violencia intrafamiliar, 1 por acceso carnal violento y 3 por tráfico de estupefacientes.

Alias ´Tortugo´ tenía 8 expendedores a su servicio

Pedro Álvarez, alias ´Palillo´ de 38 años, registra 4 anotaciones judiciales por el delito de tráfico de estupefacientes y 3 por hurto.

Jhon Suarez, alias ´Negro´ de 45 años, registra 4 anotaciones judiciales el delito de tráfico de estupefacientes, 3 por lesiones personales y 1 por violencia intrafamiliar.

Jhon Barrero, alias ´Tapete´ de 41 años, registra una anotación judicial por el delito de hurto, 6 por tráfico de estupefacientes y 1 por falsedad personal.

Fabián López, alias ´Soldado´ de 43 años, registra 3 anotaciones judiciales tráfico de estupefacientes, 2 por concierto para delinquir, 1 por hurto y 4 por lesiones personales.

Francisco Monasterio, alias ´Polo´ de 39 años.

José Méndez, alias ´El Viejo´ de 48 años.

Jasson Riveros, alias ´El Gato´ de 33 años.

Y Juan Villalba, alias ´Chamo´ de 21 años.

Las autoridades estiman que el grupo criminal obtenía ingresos cercanos a los $60 millones mensuales, producto de la venta ilícita de estas sustancias.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y, tras ser presentados ante un juez de control de garantías, fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario.

“Ya hemos logrado: más de 96 personas capturadas por orden judicial durante este año por tráfico de estupefacientes, y más de 229 personas capturadas en flagrancia por este mismo delito. Con estos resultados logramos impactar esta estructura delincuencial, ya que, aun estando en centro carcelario o privados de la libertad, se sabe que pueden estar inmersos en otros delitos o inducir a otras personas a cometer conductas como lesiones personales, hurto, entre otros”, afirmó el Coronel Diego Mora, Comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Dato: durante el año 2025 se han desarticulado 10 bandas dedicadas al tráfico de estupefacientes, con 229 capturas en flagrancia y 96 mediante orden judicial por este mismo delito. Además, se han incautado más de 930 mil gramos de estupefacientes, afectando de manera significativa estas estructuras criminales.