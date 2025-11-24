Líder juvenil falleció en accidente de tránsito en Morales, sur de Bolívar

Cartagena

En un fuerte accidente de tránsito murió Jesús Eduardo Agámez Castro, un líder juvenil reconocido del municipio de Morales, sur de Bolívar, quien dedicó parte de su vida a motivar a los niños y adolescentes de la población a participar en todo tipo de actividades recreativas, ambientales y culturales.

Versiones preliminares indican que Jesús se movilizaba en una motocicleta Criptón de color azul y por razones que aún se investigan, habría perdido el control en una curva peligrosa conocida como La Compuerta, en el sector La Muralla. Al parecer, el joven no logró maniobrar el vehículo y se salió de la vía, sufriendo fuertes golpes en su cabeza y tórax.

Las autoridades confirmaron que Agámez Castro perdió la vida de manera instantánea tras el impacto que recibió en el siniestro vial. Al conocerse la noticia, los mensajes de condolencias, dolor y despedida empezaron a circular en las diferentes redes sociales.

“La Administración Municipal lamenta profundamente el fallecimiento del joven Jesús Eduardo Agámez Castro, recientemente electo como Consejero Municipal de Juventud por la lista Juventud Comunal Proactiva en las elecciones del pasado 19 de octubre. Hoy despedimos a un líder que, con su voz fresca, sus convicciones firmes y su deseo genuino de trabajar por el futuro de nuestros jóvenes, se convirtió en un referente de compromiso y esperanza. Su partida deja un vacío inmenso en su familia, en sus amigos, en la comunidad que creyó en él, y en esta administración, que valoraba su dedicación y su capacidad de inspirar. Elevamos una oración por su descanso eterno”, aseguró la Alcaldía de Morales.