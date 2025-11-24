En Cartagena cayeron dos presuntos delincuentes con un arma de fuego ilegal

En desarrollo de planes contra el porte ilegal de armas de fuego y el homicidio, uniformados de la Policía Nacional de Colombia, lograron capturar en las últimas horas a dos sujetos por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

El operativo se llevó a cabo en la curva bocagrande del barrio San Francisco, donde fueron sorprendidos dos sujetos identificados como ‘Manuel’ y ‘Gregory’, de 23 y 25 años respectivamente; quienes al practicarles un registro a personas se les encontró en su poder un arma de fuego ilegal tipo revólver calibre 38, con seis cartuchos de igual calibre.

Alias ‘Manuel’, presenta cinco (5) anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de lesiones personales, hurto y porte ilegal de armas de fuego. Por su parte, a alias ‘Gregory’, le figuran dos (2) anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de lesiones personales y porte ilegal de armas de fuego.

Al parecer, los capturados, pretendían cometer un hecho criminal en el sector. El arma de fuego, será objeto de cotejo balístico, ya que se presume, habría sido utilizada en viarios hechos delictivos.

Los elementos incautados y los detenidos, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, a espera de las audiencias que definan su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en esta ofensiva contra el porte ilegal de armas de fuego se han capturado 753 personas, logrando incautar 644 de estas armas, que se traducen en vidas salvadas.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró.