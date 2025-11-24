Deslizamientos dejan incomunicadas a todas las veredas de Anzoátegui, Tolima

Tolima

Una situación crítica afronta el municipio de Anzoátegui, en el norte del Tolima, por cuenta de los deslizamientos que las fuertes precipitaciones provocaron en todas las vías de esta población, incluida la principal que conduce hacia el denominado Cruce Paloballo.

El alcalde de Anzoátegui, Ferney Pavón, informó sobre la crisis que afronta su municipio. Lo primero que consiguieron fue habilitar la vía principal de Anzoátegui al Cruce Paloballo; sin embargo, todavía continúa incomunicada toda la zona rural del municipio.

Este es el balance general de las emergencias en Anzoátegui:

La vía principal entre Anzoátegui y Cruce Paloballo ha sido habilitada.

Actualmente, la maquinaria se dirige hacia la vía Lisboa para continuar con los trabajos de apertura.

El mandatario local pidió paciencia y tranquilidad a la comunidad, señalando que “todas las vías terciarias que tenemos se encuentran taponadas en estos momentos”. Para ello, determinó una estrategia de apertura por sectores. El alcalde Pavón detalló el despliegue de los equipos de trabajo:

Un equipo trabajará en el sector de La Palmera – Camelia – Verdún.

Otro equipo se enfocará en la vía Pitala – Lisboa.

A medida que las vías principales se habiliten, se estará llegando a cada sector y vereda.

En ese sentido, el alcalde Pavón clamó al Gobierno nacional por ayuda urgente, en especial para que se viabilice un proyecto radicado para construir muros de contención en el barrio Porvenir, donde resulta inminente un deslizamiento o una tragedia todavía mayor.