Capturaron a ‘El Jhon, presunto delincuente dedicado al hurto con armas de fuego en Cartagena

En desarrollo de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional en Cartagena lograron interceptar y capturar en las últimas horas a un sujeto por el delito de porte ilegal de armas de fuego y hurto.

Gracias a la información ciudadana, las patrullas de vigilancia fueron informadas que, un sujeto conocido como ‘El Jhon’ de 22 años, había hurtado las pertenencias de un veedor y líder social en el barrio Nariño, mediante intimidación con arma de fuego.

La rápida reacción permitió interceptarlo a la altura del barrio Paseo de Bolívar, practicándole un registro a persona donde se le encuentra un arma de fuego ilegal marca Smith & Wesson con 5 cartuchos sin percutir, la cual habría sido utilizada durante el hurto.

Al capturado le registra una anotación judicial como indiciado por el delito de porte ilegal de armas de fuego del año 2024.

El arma de fuego incautada y el capturado, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en esta ofensiva contra el hurto se han capturado 831 personas por el delito de hurto, y 753 por portar armas de fuego de manera ilegal, con la incautación de 644 de estas armas.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar, cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró.