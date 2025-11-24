ANLA retira licencia ambiental a 14 proyectos por falta de ejecución

La autoridad nacional de licencias ambientales retiró los permisos otorgados a 14 proyectos, ya que no hay evidencia sobre avances en su ejecución, en varios casos, los proyectos llevan más de una década sin desarrollo, lo que significa que las condiciones ambientales, sociales y normativas que existían cuando se otorgaron las licencias, ya no corresponden a la realidad actual

Específicamente se trata de proyectos relacionados con hidrocarburos, infraestructura, energía y agroquímicos, los cuales conservan licencias que ya no correspondían a las condiciones actuales del territorio y que están ubicados en zonas como el Alto Magdalena, Catatumbo, Río Cauca, Amazonas y Medio Magdalena.

El motivo de esta decisión se dio luego de realizar verificaciones técnicas y administrativas que confirmaron la falta de desarrollo e incumplimiento de las obligaciones asociadas a los permisos.

Por otro lado además de los proyectos que perdieron la licencia ambiental, la autoridad determinó que 13 iniciativas deberán adelantar procesos de actualización para mantener la validez de sus licencias, sobre las cuales son necesarias incorporar los cambios normativos y técnicos, y también las transformaciones que han ocurrido en los territorios desde de la expedición de los permisos