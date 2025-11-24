A la cárcel presunto asesino del sacerdote de Pereira, Darío Valencia: el hombre no aceptó cargos

La tarde de este lunes 24 de noviembre, un juez penal de control de garantías envió a la cárcel a Julián Eduardo Cifuentes Gómez por su posible responsabilidad en el crimen del sacerdote y párroco de la iglesia Perpetuo Socorro de Pereira, Risaralda, Darío Valencia Uribe, perpetrado el 25 de abril de 2024.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, este hombre “se habría encontrado con el sacerdote, subido a su vehículo para concertar el pago de 30 millones de pesos por la compra de una camioneta, disparado en varias oportunidades y arrojado el cuerpo en una zona rural de Belalcázar para evitar que fuera localizado por las autoridades. Asimismo, se le atribuye haber llevado el automotor a un lavadero de carros para intentar eliminar algunas manchas de sangre y otras evidencias”.

Leer: Llegó a Colombia el confeso asesino del Padre Darío Valencia: pronto iniciará el proceso judicial

El señalado homicida escapó a Francia el 29 de abril de 2024 y fue localizado en atención a una notificación roja de Interpol, luego fue extraditado a Colombia y a su llegada al aeropuerto El Dorado de Bogotá capturado.

Un fiscal especializado de la Seccional Risaralda le imputó los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.