Yamil Arana entregó primeras 30 casas en San Pablo, Bolívar

La espera terminó. Después de casi 15 años de abandono, un proyecto que había quedado en el olvido vuelve a tomar vida gracias al compromiso del gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí. Treinta familias recibieron hoy sus viviendas del programa habitacional Enraizar III, una iniciativa que permaneció estancada durante más de una década y que finalmente comienza a convertirse en realidad.

Durante su recorrido por el sur de Bolívar, el mandatario entregó las primeras 30 casas a familias víctimas del conflicto armado, marcando el inicio de la reactivación de un proyecto que se prometió hace más de 14 años para beneficiar a más de 300 hogares de esta población. La obra pudo ponerse nuevamente en marcha gracias al trabajo articulado entre la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de San Pablo.

Uno de los beneficiarios fue Víctor Manuel Fuentes Velázquez, de 89 años, quien vivió un momento cargado de emociones al recibir su vivienda. Recorrió con alegría la sala, las habitaciones, el baño y el patio de su nuevo hogar, pero también con la tristeza de no poder compartir este logro con su esposa, fallecida hace pocos días tras una compleja enfermedad.

La falta de gestión de administraciones anteriores impidió que la pareja alcanzara ese sueño que esperaron durante tantos años.

“Ella, mientras estuvo bien, siempre hablaba de que quería estar en su casita, pero enfermó. Me decía: ‘Mijo, ¿cuándo nos iremos para la casa?’. Mi pensamiento siempre fue vivir aquí con ella, pero no se pudo porque Dios se la llevó. Ahora la disfrutaré con mis hijos”, expresó don Víctor Manuel.

Para el gobernador Arana Padauí, este tipo de proyectos requieren una voluntad clara y sostenida, especialmente cuando están dirigidos a familias vulnerables que cargan con las consecuencias de un conflicto que nunca buscaron.

“Son 300 viviendas de un proyecto abandonado. La plata estaba en el Banco Agrario, olvidada y a punto de perderse. Desde la Gobernación de Bolívar, con el apoyo de la Alcaldía de San Pablo, trabajamos para recuperarlo y cumplir el sueño de muchas personas. Hoy comenzamos a entregar esas 300 viviendas, con estas primeras 30 que ya están listas”, afirmó el mandatario departamental.

Momentos clave

Tres hitos marcaron la recuperación del proyecto Enraizar III y devolvieron la esperanza a cientos de familias en San Pablo:

1. Diciembre de 2024: el gobernador Yamil Arana anunció la recuperación del proyecto, que muchos consideraban perdido.

2. Junio de 2025: el mandatario llegó a San Pablo para colocar el primer ladrillo del proyecto habitacional junto al alcalde Jair Acevedo.

3. Noviembre de 2025: se entregan las primeras 30 viviendas, con la meta de finalizar las 300 casas restantes en junio del próximo año.

Con esta entrega, el Gobierno del Bolívar Mejor reafirma su compromiso de saldar deudas históricas, cumplir sus promesas y garantizar mejores condiciones de vida para las familias vulnerables del departamento.