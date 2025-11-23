Un taxista habría atacado con cuchillo a un peatón por hacerle un reclamo en el centro de Medellín

Medellín

Un nuevo hecho de intolerancia se registró este fin de semana en las vías de Medellín. Un taxista fue capturado en flagrancia luego de que, presuntamente, apuñalara a un peatón durante una discusión ocurrida en pleno Centro de la ciudad.

El caso se presentó exactamente en la carrera 57 con calle 48, en el sector de Guayaquil. Según el reporte policial, hacia las 2:00 p.m. una patrulla que se desplazaba por la carrera 56 con calle 49 fue alertada por la central sobre una agresión en la vía, en la que un taxista habría lesionado a un ciudadano.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a la víctima, un hombre de 45 años, proveniente de Cartago, Valle, con heridas en el tórax y en el antebrazo izquierdo.

Investigaciones

Testigos indicaron que el ataque se produjo luego de que el peatón, quien caminaba acompañado de una mujer, le reclamara al conductor del taxi porque casi los arrolla tras, aparentemente, pasarse un semáforo en rojo.

El señalado, un hombre de 47 años, fue reducido, esposado y posteriormente puesto a disposición de la autoridad competente por el delito de lesiones personales.

Entre tanto, agentes de Tránsito de Medellín inmovilizaron el vehículo involucrado, mientras que la persona herida fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica y continuar con el proceso de denuncia.

Las autoridades confirmaron que iniciaron con el proceso de investigación para esclarecer el hecho violento.