Sicario encapuchado asesinó un hombre en el barrio Loma Fresca de Cartagena

El occiso presentaba una anotación judicial por el delito de homicidio

Colprensa

Un homicidio con arma de fuego se presentó en el barrio Loma Fresca, en la calle Jiménez.

En el lugar falleció Erick Espejo Canabal, de 34 años de edad, por heridas con arma de fuego.

Según lo manifestado por testigos en el lugar, el occiso se encontraba en la terraza de su casa, cuando llego un sujeto con la cara cubierta desenfunda un arma de fuego y dispara en repetidas ocasiones, siendo trasladado a un centro asistencial y fallece por la gravedad de las heridas.

Realizó la inspección técnica de cadáver la Seccional de Investigación Criminal.

