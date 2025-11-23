San Pablo y el sur de Bolívar vibraron con el IV Festival Multicultural de la Tambora

Por primera vez se realiza un evento de esta talla en el municipio de San Pablo.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La inauguración estuvo presidida por el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, uno de los principales impulsores de que esta edición se realizara nuevamente en esta población, reafirmando así su compromiso con la transformación y el fortalecimiento cultural del sur del departamento. Estuvo acompañado por el alcalde de la población Jair Acevedo.

“Ya es mi cuarta vez en el municipio de San Pablo y siempre que hemos venido, lo hemos hecho trayendo obras reales y cumpliendo nuestros compromisos. La cultura y el folclor también hacen parte de nuestra apuesta por unir de norte a sur a este hermoso departamento, que cuenta con una diversidad cultural única. Aquí han venido de todos lados, y eso es lo que buscamos: mostrar las bondades del sur de Bolívar”, manifestó el mandatario.

Mostrando el talento regional

La primera noche del Festitambora, que culmina este sábado 22 de noviembre, estuvo marcada por dos grandes presentaciones musicales que hicieron vibrar a cientos de asistentes reunidos en el parque principal de San Pablo. El show estelar de la noche estuvo a cargo de la cantante vallenata Ana del Castillo y el artista de champeta GBlack, quienes se encargaron del espectáculo central, llenando de energía, música y alegría esta gran apertura.

El numeroso público también disfrutó de un amplio desfile artístico que destacó el talento local y regional, con la participación de unas espectaculares agrupaciones como:

- Escuela de Formación Artística en Danza Folclórica de San Pablo.

- Renacer Cultural, San Pablo.

- Casa de la Cultura Rafael Núñez, de Simití.

- Somos Cultura, Hatillo de Loba.

- Herencia Folclórica, Hatillo de Loba.

- Juventud Sanmartinense, de San Martín de Loba.

- Herencia Cultural de San Antonio.

- Fundación Artística y Cultural Rescatando Cultura (FURES), San Pablo.

- Tambora Alegría, Arenal del Sur.

- Renacer Ribereño, Altos del Rosario

Estas agrupaciones representaron la riqueza musical, dancística y tradicional del territorio, convirtiendo la noche inaugural en un homenaje al folclor de las poblaciones a orillas del río Magdalena y a las raíces culturales que identifican al sur de Bolívar.

Un jurado de altura

El talento de cada agrupación fue evaluado por un jurado especializado en presentaciones, que tendrá la misión de elegir a las mejores presentaciones. Estos especialistas con amplio conocimiento están conformados por:

Néstor Roble Miranda, gestor cultural y miembro de SAYCO.

John Jairo Castro Ruiz, artista plástico, escritor, folclorista e investigador cultural.

Merlín Pájaro, egresada de la Universidad de Cartagena y especialista en Arte en los Procesos de Aprendizaje.

Compromiso con la identidad

Con esta nueva edición del Festitambora, la Gobernación y el Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (Icultur) continúa impulsando espacios culturales que fortalezcan la identidad del territorio y generen oportunidades para los artistas locales, al tiempo que consolidan al sur de Bolívar como un eje fundamental del desarrollo social, artístico y turístico del departamento.

El gobernador Yamil Arana reiteró que su administración seguirá respaldando iniciativas que transformen vidas y conecten al territorio a través del arte, la tradición y la cultura.