Policías detienen el tráfico para salvar a una boa en la vía San Onofre - Cartagena

En el kilómetro 96 de la ruta 9005, en jurisdicción de Turbaco, ocurrió una escena poco común que sorprendió a los viajeros y puso en evidencia la importancia de proteger la vida en todas sus expresiones. Frente al puesto de control, una serpiente Oboa —una especie inofensiva y propia de zonas boscosas— emergió lentamente desde la vegetación e intentó cruzar la carretera.

Los uniformados de la seccional de Tránsito y Transporte Bolívar, lejos de ignorar la situación, reaccionaron de inmediato. El tránsito fue detenido con cuidado para evitar que algún vehículo la atropellara. “La serpiente venía saliendo de la zona boscosa y pretendía cruzar la vía; tocó hacer manejo de tráfico y llamar a los funcionarios ambientales”, relató uno de los policías que participó en el procedimiento.

Mientras algunos conductores observaban con asombro, los policías mantenían asegurado el paso vehicular, conscientes de que la vida de un animal también forma parte del equilibrio ambiental que están llamados a proteger. Minutos después, llegaron los profesionales ambientales, quienes realizaron el rescate sin causar daño al ejemplar.

La serpiente fue devuelta a su hábitat natural, lejos de la carretera, donde no representara riesgo para ella ni para los ciudadanos. El hecho, sencillo pero significativo, recordó que en las labores diarias de la Policía también caben los gestos de humanidad hacia la fauna silvestre.

Para muchos viajeros, aquel episodio se convirtió en una lección inesperada sobre convivencia con la naturaleza. Más de uno sacó su celular para grabar la escena, no por curiosidad sino por la sorpresa de ver cómo una patrulla, diseñada para enfrentar delitos y emergencias, también se detiene para proteger a un animal indefenso.

Los policías aseguraron que este tipo de situaciones son más comunes de lo que la gente cree, especialmente en corredores que atraviesan zonas boscosas. “Nuestra misión no es solo velar por la seguridad de las personas en las vías; también debemos salvaguardar la fauna que convive con nosotros”, explicó uno de ellos. Y así, en medio del asfalto y el ruido, quedó claro que la protección del entorno también forma parte del servicio a la comunidad.