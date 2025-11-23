Policía Nacional rescata una boa constrictor, que buscó refugio en una vivienda de la Boquilla

Funcionarios de la Policía Nacional en Cartagena, acudieron al llamado de una familia en el corregimiento de la Boquilla, donde un reptil buscó refugio al interior de una vivienda.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los habitantes de una casa del barrio Los Almendros se levantaron sorprendidos al hallar al reptil en la parte interna del techo, requiriendo de inmediato la presencia de policías de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental en Cartagena, para rescatar a esta boa constrictora.

Los funcionarios de esta especialidad, capacitados en el manejo de fauna silvestre, empleando guantes y herramientas, inmovilizaron el reptil, con un diámetro de 1. mt de largo, colocándola en una bolsa, para verificar sus condiciones, que permitan posteriormente su trasladado a su habitad natural.

Esta especie de serpientes se caracteriza por ser nocturna y por permanecer largas jornadas enrolladas en troncos de árboles. Además, se llama así porque mediante la constricción -o estrangulamiento- mata a sus presas, entre las que están lagartos, pájaros, ardillas, ratas y murciélagos. Usa este método para ahogar lo que será su alimento porque no tiene colmillos, ni veneno.

“Este tipo de actuaciones demuestran el compromiso de nuestros policías con la seguridad ciudadana y la preservación de la vida en todas sus formas”, señaló el señor brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, Comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

Además, añadió: “Con acciones como esta, la institución reafirma su responsabilidad frente al cuidado del medio ambiente, la atención de emergencias que involucren fauna silvestre y la protección de la comunidad en los distintos territorios de la ciudad”.