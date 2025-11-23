Pauli Camou anuncia un nuevo álbum para 2026
Trabaja en su segundo proyecto bajo distribución exclusiva de The Orchard
La cantautora Pauli Camou, actualmente firmada con The Orchard —una distribuidora exclusiva perteneciente a Sony Music Entertainment— continúa expandiendo su presencia en la escena musical internacional con dos nuevos proyectos que consolidan su visión artística entre la tradición y la innovación sonora. Su más reciente producción, lanzada en abril de este año, ha superado los 140 mil streams a nivel global, marcando una etapa de crecimiento sostenido y posicionándola como una de las voces emergentes más interesantes del panorama latino contemporáneo.
“Seguiré mi viaje”: un homenaje a los grandes compositores mexicanos.
El primer proyecto, titulado “Seguiré mi viaje”, será lanzado en 2026. Este álbum es un tributo a los compositores mexicanos de la Época de Oro, reinterpretado con un enfoque contemporáneo y acompañado de un equipo musical de alto calibre. La producción musical está a cargo de René Camou, reconocido por su trayectoria en musicales de Broadway durante más de doce años, además de sus colaboraciones con Carla Morrison, The Marías, Torreblanca y su paso por la U.S. Navy Band. El álbum también cuenta con la participación de Daniel Ponce (baterista de Sin Bandera y Lila Downs), Belén Ruiz (actualmente en el elenco musical de Waitress de Sara Bareilles) y Javier Maldonado, exguitarrista y colaborador de confianza de Leonel García, figura clave en la escena pop mexicana e integrante del icónico dúo Sin Bandera. Paralelamente, Pauli Camou se encuentra trabajando en su segundo álbum, un proyecto que profundiza su exploración sonora y lírica, continuando su camino entre la música mexicana contemporánea y las influencias internacionales.
Colaboraciones destacadas
El sencillo más reciente de la artista, “Cerquita”, fue compuesto por ella y producido por Daniela García Rosso (Agua Tinta), quien actualmente está nominada al Latin GRAMMY® 2025 como compositora en la categoría Mejor Canción Regional Mexicana por su trabajo junto a Lupita Infante. Con García Rosso, Pauli Camou ha coescrito canciones para artistas como Nelson Carreras y Nicole Padilla, del sello Azteca Records, una disquera reconocida por impulsar nuevos talentos del género regional mexicano en México y Estados Unidos.
Próximos lanzamientos
Con “Seguiré mi viaje” como primer lanzamiento programado para 2026, y un segundo álbum actualmente en desarrollo, Pauli Camou proyecta una nueva etapa creativa que combina el respeto por la tradición musical mexicana con una visión contemporánea y global, reforzada por el alcance y la red internacional de The Orchard / Sony Music Entertainment.