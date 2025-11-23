La noche en que dos perros se robaron el aniversario

Afuera, la vida del pueblo seguía latiendo con su propio ritmo: los postes de la vía principal lucían iluminados con la bandera de Colombia y la del municipio, formando un corredor de colores que acompañaba a quienes llegaban al evento.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El sonido de los mototaxistas atravesaba la calle: motores vibrantes, voces rápidas y el pitido insistente que se mezclaba con las risas de unos niños jugando fútbol en la acera. Más adelante, un vendedor de comidas rápidas movía la carne sobre la plancha caliente, liberando un aroma que se deslizaba por el aire como parte natural del paisaje.

Adentro, la ceremonia inició con una misa presidida por el padre, cuya voz serena llenaba cada rincón del salón. Entre los asistentes, un adulto mayor tosía de vez en cuando, rompiendo por instantes la solemnidad del acto. Los funcionarios municipales tomaban sus lugares: el alcalde Oney Hernández, con una gorra negra que suavizaba la luz sobre su rostro; la primera dama, la secretaria de gobierno, el inspector de convivencia y los honorables concejales. Todo avanzaba con la armonía que define la gestión del subteniente Jossie Esteban Ramírez Vargas.

En una esquina descansaban Sargento y Auxiliar, dos perros criollos de pelaje negro y barcino, inquietos, moviendo la cola como si percibieran que esa noche algo especial estaba por ocurrir. Sus miradas curiosas contrastaban con la formalidad del ambiente.

Cuando llegó el momento de las condecoraciones, el alcalde dio un paso al frente. La sombra de su gorra negra cruzó su rostro mientras colocaba las distinciones en los uniformados destacados. Luego, con un gesto cargado de ternura y simbolismo, inclinó su cuerpo para imponer las medallas a los dos perros criollos. Sargento y Auxiliar permanecieron quietos, erguidos, casi orgullosos, recibiendo los aplausos que estallaron como una ola cálida.

El ruido del reconocimiento se escapó por las puertas abiertas del Palacio Municipal y se mezcló con la vida del pueblo: una moto que aceleraba, los pitos que no daban tregua, las carcajadas de los niños todavía detrás de su balón y el sonido de la plancha en la que el vendedor seguía trabajando sin perder el ritmo.

Mientras la noche avanzaba, las banderas seguían ondeando en los postes iluminados, como si también quisieran sumarse al homenaje. Al finalizar la ceremonia, la gente salió despacio, con ese murmullo amable de las noches donde algo queda grabado para siempre. Los dos perros, moviendo la cola con entusiasmo, caminaban entre los asistentes como protagonistas discretos pero inolvidables.

En el corazón del pueblo, entre ruido de motos, olor a parrilla y risas infantiles, los vecinos sabían que esa noche —la de las banderas, las luces y los dos perros condecorados— quedaría guardada como una de esas historias que el tiempo no borra.