La Capital de Bolívar recibe el Torneo Nacional de Boxeo Sub-17 Junior 2025

La Gobernación de Bolívar, a través de Iderbol, anuncia oficialmente la realización del Torneo Nacional de Boxeo Sub-17 Junior. El evento que es organizado por Liga de Boxeo del Departamento, se llevará a cabo del 22 al 29 de noviembre de 2025 en el Parque Bruselas, en la capital del Departamento.

Como parte de la agenda oficial, el 21 de noviembre se desarrollará un congresillo técnico, en el cual se efectuará el sorteo de los departamentos participantes y se definirá la estructura competitiva del certamen.

Para esta edición, se espera la presencia de más de 20 delegaciones provenientes de todo el país, consolidando este torneo como uno de los eventos juveniles más relevantes del calendario nacional del boxeo.

Este campeonato tendrá un componente especial, pues será selectivo para el Mundial clasificatorio a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, convirtiéndose en una vitrina crucial para las jóvenes promesas del boxeo colombiano.

El equipo técnico de la Selección Bolívar ha resaltado el destacado nivel de los deportistas locales, quienes se han consolidado como potencia en esta disciplina. “Invitamos a toda la ciudadanía, a los barrios aledaños a Bruselas, para que apoyen a la Selección Bolívar en este torneo; nosotros somos potencia en femenino y masculino, esperamos entregar al menos cinco medallas al Departamento”, indicó Donaldo Mullet, entrenador de la selección.

La Gobernación de Bolívar e Iderbol reiteran su compromiso con el fortalecimiento del deporte y el apoyo al desarrollo de los jóvenes atletas, respaldando iniciativas que fomentan la formación integral, el alto rendimiento y la proyección internacional del talento regional.