Juma presenta ‘otra canción’ junto a Sheeno el Sensei y Gios on the Beat

El artista colombiano Juma lanza ‘Otra canción’, una propuesta fresca y sentimental que fusiona la música popular y el reggaetón con una historia de amor, desamor y recuerdos que se niegan a desaparecer. El tema cuenta con la colaboración de Sheeno El Sensei y Gios On The Beat, quienes aportan su estilo y experiencia en la escena urbana.

“Otra canción” revive las melodías que acompañaron los amores que dejaron huella, convirtiéndose en un himno para quienes alguna vez han pedido otra canción para aliviar la nostalgia. Es un tema para cantar, brindar y disfrutar, mientras se recuerdan los momentos que marcaron el corazón.

“Es una canción para sanar, pero también para agradecer lo que se vivió. Todos tenemos esa melodía que nos transporta a una historia que marcó nuestra vida”, comenta JUMA.

La composición original es de Sheeno El Sensei junto a Juan Manuel Aristizabal, quienes escribieron el tema desde su experiencia y sensibilidad, consolidando sus nombres como unos de los grandes talentos de la composición en Colombia. El sencillo fue producido en Medellín, en los estudios de La Montaña Inc., Sensei Music Group y Ocho Cuatro Lab, y ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Un 2025 de grandes lanzamientos para Juma

El lanzamiento de ‘Otra canción’ llega tras el éxito de “Dueño de lo mío Remix”, colaboración que JUMA estrenó recientemente junto al artista puertorriqueño J Álvarez. Este tema, incluido en el álbum Barrio Colombia 2.0, fue inspirado y compuesto originalmente por JUMA, consolidando su reputación como compositor y creador de melodías que conectan con el público latino.

El videoclip de “Dueño de lo mío Remix” fue grabado en Medellín bajo la dirección de Tyron Films, reconocido por su trabajo para plataformas como Netflix y Amazon Prime. La producción musical estuvo nuevamente a cargo de Sheeno El Sensei y Gios On The Beat, reafirmando la sinergia creativa que hoy da vida a ‘Otra canción’.