Fiscalía inauguró nuevo Centro de Atención en Silvania, Cundinamarca

JUDICIAL

La Fiscalía General de la Nación inauguró un nuevo Centro de Atención en el municipio de Silvania, Cundinamarca. Este nuevo espacio hace parte del fortalecimiento de los servicios de la entidad a la ciudadanía y el acceso a la justicia a las víctimas de delitos.

En la apertura de este espacio, asistió la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, quién expresó su apoyo a las familias afectadas por la ola invernal en el municipio, así como reafirmó el compromiso de la entidad por hacer presencia en los territorios del país.

“La finalidad de estos espacios es garantizar la justicia para toda la población. Desde el inicio de nuestra administración nos hemos propuesto descentralizar el trabajo de la entidad y ofrecer la presencia institucional en todos los rincones de Colombia”, aseguró Camargo

La nueva sede de la Fiscalía contará con un equipo especializado. Será dirigida por una fiscal delegada y su asistente, quienes estarán acompañados de cuatro servidores de policía judicial, que fortalecerán el trabajo de campo y la recopilación de elementos materiales probatorios.

De igual forma, también habrá un médico rural de la Secretaría de Salud de la Gobernación de Cundinamarca y una funcionaria del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar. Esto último para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por su parte, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses prestará apoyo técnico y científico cuando se requiera la intervención de peritos.

Le puede interesar Procuraduría impulsa acciones contra la minería ilegal en el Bajo Cauca

Según Camargo el nuevo Centro de Atención de la Fiscalía “no solo mejorará las condiciones de atención al público, sino que optimizará los procesos investigativos y la coordinación con las autoridades judiciales y de seguridad para enfrentar los delitos que más afectan al municipio y la región”.

Como parte de la inauguración del nuevo punto de atención, se rindió un homenaje a la memoria del fiscal Karin Sefair Calderón, quien se desempeñaba como coordinador del grupo de fiscales de Fusagasugá de la Seccional Cundinamarca y fue asesinado en medio de un hurto.