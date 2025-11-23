Expresidente Uribe pide definir al candidato único del Centro Democrático antes de conformar una coalición

Colombia

En medio del foro del Centro Democrático sobre economía popular que se llevó a cabo este domingo, el expresidente Álvaro Uribe se refirió al proceso de selección del candidato único de la colectividad y a la posibilidad de hacer parte de una coalición.

#RetoElecciones2026 El expresidente Álvaro Uribe se refirió al proceso de selección del candidato(s) único del Centro Democrático y aseguró que pese a que sí es clave conformar una coalición, primero debe definirse quién será el aspirante de la colectividad a la Presidencia.… pic.twitter.com/MQmZ6mds2x — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 23, 2025

Según dijo el exmandatario antes de conformar una alianza con otros sectores o precandidatos, debe elegirse al candidato a la presidencia del Centro Democrático. Explicó que una futura coalición no puede ser apresurada ni restringida.

“Nosotros tenemos que hacer las coaliciones, pero todo lleva su momento. Primero el candidato, los candidatos del partido, después la coalición. Pero la coalición no puede ser apresurada ni restringida”.

El expresidente y líder natural del Centro Democrático explicó que este es un proceso que se debe adelantar con paciencia e indicó que el objetivo sería conformar una coalición tan grande que permita revitalizar la democracia en el país.

“Hay que ir con paciencia para tener una coalición tan grande que permita que la democracia colombiana el año entrante se revitalice y no siga el actual gobierno de la destrucción”.

¿Cuándo se elegirá al candidato único del Centro Democrático a la Presidencia?

Este viernes el director del partido, Gabriel Vallejo, informó que antes del próximo 15 de diciembre el Centro Democrático anunciará quién será su aspirante a la Presidencia.

Según dijo, aunque aún no está confirmado cuál será el mecanismo de selección, desde la colectividad están preparando todo para hacer el anuncio.

“El @CeDemocratico está preparando todo para escoger su(s) candidato(s) presidencial(es) antes del 15 de diciembre de 2025. Continuamos recorriendo a Colombia, explicándole a nuestros compatriotas como vamos a reconstruir el país después del desastre neocomunista”.