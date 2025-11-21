Candidato(s) presidencial del uribismo se anunciará antes del 15 de diciembre, confirma su director

Colombia

El director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, confirmó el mes en el que el uribismo anunciará a su o sus candidato(s) presidencial(es) de cara a las elecciones del 2026.

En su cuenta de X, el dirigente indicó que pese a la crisis interna que llevó a postergar la fecha en la que se iba a anunciar al candidato presidencial, el 28 de noviembre, finalmente la decisión se tomará no en febrero, como se sugirió, sino en la segunda semana de diciembre.

“El Centro Democrático está preparando todo para escoger su(s) candidato(s) presidencial(es) antes del 15 de diciembre de 2025. Continuamos recorriendo a Colombia, explicándole a nuestros compatriotas como vamos a reconstruir el país después del desastre neocomunista”, fue el mensaje del excongresista.