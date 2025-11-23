En Manzanillo, capturados ‘El Azael’ y ‘el Mainer’ por el hurto de una cadena de oro y un celular

En desarrollo de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional en Cartagena lograron interceptar y capturar en las últimas horas a dos sujetos por el delito de hurto.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Gracias a la denuncia ciudadana a la línea 123, las patrullas de vigilancia fueron informadas que, en el sector de playas del corregimiento de Manzanillo del Mar, dos sujetos conocidos como ‘El Azael’ y ‘el Mainer’, de 25 y 26 años respectivamente, habían hurtado las pertenencias de un turista nacional, mediante intimidación con arma blanca.

La rápida reacción permitió interceptarlos y practicarles un registro a persona donde se les encontró en su poder un arma blanca, una cadena de oro y un celular marca IPhone 15 Pro Max, elementos valorados en 8 millones de pesos.

La prenda de oro incautada, el celular, el arma blanca y el capturado, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en esta ofensiva contra el hurto se han capturado 826 personas.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar, cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró.