En el barrio Olaya, capturado ‘El Jonat’ por el hurto de una motocicleta

En desarrollo de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional en Cartagena lograron interceptar y capturar en las últimas horas a un sujeto por el delito de hurto.

Gracias a la denuncia ciudadana a la línea 123, las patrullas de vigilancia fueron informadas que, en el sector 11 de noviembre del barrio Olaya Herrera, un sujeto conocido como ‘El Jonat’, de 38 años, había hurtado un ciudadano mediante intimidación con arma blanca.

La rápida reacción de las patrullas permitió interceptarlo y practicarle un registro a persona donde se le encontró en su poder un arma blanca y la motocicleta hurtada.

Alias ‘El Jonat’, presenta diez (10) anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de lesiones personales, hurto, porte ilegal de armas de fuego, violación de medidas sanitarias y violencia intrafamiliar.

El capturado y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en esta ofensiva contra el hurto se han capturado 831 personas.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar, cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró.