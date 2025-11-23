En el barrio El Pozón, capturado ‘El Ricardito’ por homicidio en un hecho de intolerancia

Gracias a las actividades de control desplegadas por la Policía Nacional de Colombia, en Cartagena, se captura a un sujeto por el delito de homicidio.

La oportuna reacción policial, facilitó la captura de ‘el Ricardito’, de 38 años, natural de Cartagena, puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por el delito de homicidio, a la espera de las audiencias ante un juez de control de garantías.

El viernes 14 de noviembre de 2025, a las 10:00 pm, en el barrio el Pozón, se registró un hecho de intolerancia, donde de acuerdo a las verificaciones realizadas, el hoy capturado, presuntamente, provocó el homicidio de Wilfrido Cabarcas Chico, de 34 años, natural de Cartagena, a quien lesionó con arma cortopunzante en varias partes del cuerpo, siendo trasladado a un Centro Médico, donde minutos después se produce su deceso.

El capturado tenía una anotación judicial por el delito de lesiones personales. Al occiso le registraban cuatro anotaciones judiciales por tráfico de estupefacientes y violencia intrafamiliar.

Por su parte, el señor brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, destacó la importancia de estos operativos para seguir salvando vidas y disminuyendo los índices de la criminalidad en la ciudad, especialmente en materia de homicidios, logrando la captura de 115 presuntos homicidas.

“En el marco del ‘Plan Cazador’, continuamos nuestra ofensiva contra los delitos de alto impacto en Cartagena, a través del trabajo articulado entre la Policía, la Fiscalía y por supuesto la Alcaldía Distrital, que sumado al apoyo y la colaboración de la comunidad nos permite seguir entregando muy importantes resultados para garantizar la seguridad y convivencia de los cartageneros y sus visitantes”, aseguró.