El Rastrillo Club Cartagena Christmas Edition regresa este 27 y 28 de noviembre

La Navidad comienza en Cartagena con la llegada de la plataforma de emprendimiento y networking más importante de la región: Rastrillo Club Cartagena. Más de 70 marcas se reúnen para mostrar lo mejor de la moda, belleza, hogar y gastronomía.

Este 27 y 28 de noviembre, desde las 10:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., el Club Cartagena se convertirá en un punto de encuentro estratégico, donde las familias podrán descubrir productos innovadores, donde los emprendedores se conectan con nuevas audiencias, y donde la ciudad celebra lo mejor de su creatividad y su capacidad de soñar en grande.

El Rastrillo Club Cartagena Christmas Edition llega con una agenda diseñada para encender emociones: actividades para todos, espacios de entretenimiento, rifas, sorpresas y el escenario perfecto para elegir regalos navideños que cuentan historias y representan lo mejor de nuestra región Caribe.

Valmar Jewelry, Glasses Cartagena, Sougud, Zaga Shoes, Laconic, Arenatta, Cozy, Miss Mary, son algunas de las marcas participantes, con productos exclusivos en las categorías hogar, delicatessen, bienestar, joyería y accesorios, demostrando que el emprendimiento colombiano brilla, inspira y transforma.

El Gerente General de la Corporación Club Cartagena, Ubaldo Morales, destaca: “En la víspera de la Navidad, el Rastrillo Club Cartagena regresa siendo la vitrina del emprendimiento y el relacionamiento, con una agenda pensada para el disfrute de las familias, nuestros socios y visitantes. Es la ocasión perfecta para las compras de fin de año y para apoyar lo nuestro”.

Cada edición del Rastrillo tiene un sello propio, y esta promete ser una de las más memorables: una celebración del talento, del esfuerzo y del espíritu navideño que nos invita a creer en las ideas que mueven a nuestra región.

La cita es este 27 y 28 de noviembre en el Club Cartagena.

Ven a recorrer sus espacios, a descubrir piezas únicas, a compartir en familia, a dejarte sorprender por nuevas propuestas, y a vivir la magia de la Navidad.