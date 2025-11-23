“El campo le cumplió a Colombia, ahora toca cumplirle al campo”, Jorge Bedoya, presidente de la SAC

“El campo le cumplió a Colombia... es momento que Colombia le cumpla al campo”, presidente de la SAC

En un momento en el que el país discute cómo garantizar la seguridad alimentaria y reactivar la economía rural, la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) llega al Congreso Nacional Agropecuario con una propuesta ambiciosa: 43 caminos para transformar el campo. Se trata de una hoja de ruta que busca incidir en las decisiones del próximo Gobierno y del Congreso 2026–2030, con énfasis en infraestructura, seguridad jurídica, financiamiento y fortalecimiento de la productividad agrícola.

En El Personaje de la Semana, una producción del Servicio Informativo de Caracol Radio, su presidente, Jorge Enrique Bedoya, expuso los retos estructurales que enfrenta el agro y lanzó varias advertencias sobre la urgencia de proteger la cadena de abastecimiento.

Bedoya plantea que el país necesita una agenda estable, una institucionalidad sólida y una apuesta real por los productores que sostienen la alimentación de millones de personas. Su mensaje central es claro: “El campo le cumplió a Colombia… ahora toca cumplirle al campo”.

¿Cuáles son las 43 propuestas de la ruralidad que se presentarán en el Congreso?

Bedoya dio a conocer el paquete de iniciativas que la SAC presentará oficialmente. Lo denominó “43 caminos para cambiarle la cara a la ruralidad”, y aseguró que, pese a ser ambicioso, “son 43 caminos… y de hecho son pocos” frente a la magnitud de los retos del país frente a este sector. Los ejes principales incluyen:

Seguridad física y jurídica para los productores.

Infraestructura y vías terciarias.

Ordenamiento productivo del territorio.

Bioeconomía y transición energética.

Mujer rural y liderazgo comunitario.

Financiamiento y crédito agrícola.

Política comercial, innovación y tecnología.

Los bloqueos y la seguridad alimentaria: “sí vulneran el derecho a la alimentación”

Uno de los puntos más controversiales tiene que ver con su propuesta sobre los bloqueos en las vías. Bedoya afirmó que “los bloqueos sí vulneran el derecho a la alimentación”, un derecho humano reconocido internacionalmente. Señaló que estas acciones afectan la distribución de alimentos, incrementan los precios y golpean a productores y consumidores por igual.

Según explicó, la SAC propondrá mecanismos y reglas claras para evitar que estas situaciones vuelvan a paralizar sectores esenciales como el agrícola.

“En mayo del 2021, se presentaron 3.000 bloqueos a las carreteras del país en un solo mes. En ese periodo de tiempo, en un solo mes los precios de la comida se incrementaron en 5.2%. Entonces, tengan presente que el año pasado la inflación de todo el 2024 de Colombia estuvo alrededor de 5.2%. Es decir, por culpa de los bloqueos en las carreteras en un solo mes, los precios de la comida subieron 5.2%“, aseguró Bedoya.

Según el presidente de la SAC, los bloqueos afectan el derecho a la alimentación, el derecho al trabajo e incluso, algunas veces, ha vulnerado el derecho a la vida.

“Sin vías terciarias no hay competitividad en el agro”

Otro de los puntos claves de la conversación entre Alfonso Ospina, director del servicio informativo, y el presidente de la SAC fue el de la infraestructura rural, el cual sigue siendo el mayor cuello de botella para la productividad.

Insiste en que “sin vías terciarias no hay competitividad en el agro”, especialmente en zonas productoras donde los agricultores deben transportar sus cosechas en condiciones precarias, lo que encarece los costos y limita el desarrollo.

En este sentido, Bedoya pidió que la inversión en estas vías sea una prioridad para el próximo gobierno y que exista continuidad en los proyectos regionales.

¿Qué se necesita para cumplir?

Asimismo, hace un llamado general a que todas estas propuestas tengan una salida real. Para ello, hace un llamado especial: “Necesitamos una bancada agropecuaria de verdad”.

Según explicó, se requiere una articulación real de congresistas que representen los intereses del campo y que impulsen reformas claves para la seguridad alimentaria, la productividad y la protección de los territorios rurales.

Bedoya cerró señalando que esta agenda no solo busca incidir en el próximo gobierno, sino fortalecer la relación del país con su sector rural.

El mensaje de fondo es que el campo ha cumplido con abastecer al país incluso en momentos de crisis, pero ahora necesita inversión, reglas claras y un compromiso político sostenido.