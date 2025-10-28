Es un contrasentido crear Jurisdicción Agraria Rural que le quite competencias a los jueces: SAC

El recorte de $695.000 millones a la Rama Judicial para 2026 afecta directamente la creación y funcionamiento de la jurisdicción agraria y rural, determinante para resolver conflictos de tierras.

Sin recursos, se retrasa el nombramiento de jueces agrarios, lo que permite que el Gobierno Petro continúe administrando la reforma agraria sin control judicial.

La demanda presentada por la Agencia Nacional de Tierras ante la Corte Constitucional busca que el Ejecutivo asuma esas funciones de manera temporal. No obstante, la falta de independencia judicial en este ámbito pone en riesgo la transparencia, la equidad rural y el acceso real de los campesinos a la justicia.

En este mismo contexto, Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, pasó por 6AM para profundizar en los riesgos de eliminar la fase judicial de los procesos agrarios.

