Las devoluciones se originan en muchas ocasiones cuando se realizan pagos de contribuciones (principalmente impuestos) indebidos. Existe saldo a favor porque la deducción de gastos es superior a los ingresos. Si dicho saldo a favor se origina cuando el Impuesto al Valor Agregado pagado es mayor que el cobrado.

Con motivo de su participación en Proflora 2025, la firma GH presentó un balance de su trayectoria y los resultados recientes que lo posicionan como un actor clave en la gestión de saldos a favor por IVA y Renta. En los últimos doce meses la firma gestionó $212.180.816.000 COP (USD 48,13 millones), cifra que refleja su capacidad para convertir procesos tributarios complejos en oportunidades reales de liquidez para las empresas.

Con profesionales con experiencia desde 1992 y una trayectoria acumulada de más de 35 años, GH ha consolidado una práctica que combina conocimiento técnico, procesos estandarizados y adopción tecnológica. Entre sus principales indicadores recientes se destacan:

Más de 120 empresas atendidas en diversos sectores.

332 gestiones tributarias realizadas en el último año.

1.789 declaraciones presentadas (nacionales y territoriales) en el último año.

Devolución de saldos a favor: ¿Cómo optimizar este proceso? Experto explica / diego_rico Ampliar

GH asegura que no se trata solo de números: detrás de esas cifras está su capacidad de diagnóstico y acción rápida. Gracias a la experiencia acumulada del equipo y al uso de herramientas tecnológicas de vanguardia, GH se posiciona como líder absoluto en el servicio de devolución de impuestos. Su servicio de devoluciones de saldos a favor optimiza la recuperación de recursos, asegura el cumplimiento normativo y acorta los tiempos frente a la administración tributaria.

Plazos y eficiencia operativa:

GH agiliza la devolución de saldos a favor con eficiencia comprobada. Una vez reciben la documentación completa, radican el expediente en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles. Gracias a la experiencia y gestión estratégica, obtienen resoluciones con garantía en un promedio de 14 días hábiles, y sin garantía en aproximadamente 33 días hábiles.

“Nuestra propuesta parte de la experiencia y se proyecta con innovación. Unimos décadas de conocimiento con inteligencia artificial y big data para anticipar riesgos, automatizar procesos y garantizar recuperaciones más rápidas y seguras para las empresas”, afirma el Director General de GH.

Además de devoluciones, GH ha trasladado esa misma rigurosidad a servicios complementarios: auditoría tributaria preventiva, outsourcing tributario, gestiones cambiarias y asesoría legal y financiera. Este enfoque integral permite a la firma no solo recuperar liquidez inmediata, sino también estructurar soluciones que fortalecen la continuidad y el crecimiento empresarial.

Evidencia de impacto:

En el sector floricultor, GH ha intervenido en casos críticos de liquidez mediante la gestión de devoluciones que permitieron a empresas recuperar capital y estabilizar su flujo de caja, habilitando la reactivación de operaciones. En situaciones de sanciones tributarias, la firma ha logrado reducciones o anulaciones que evitaron cierres y daños significativos a la operación.