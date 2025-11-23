Cortes del servicio de energía de Afinia del 24 y 30 de noviembre
Los trabajos que se llevaran a cabo son de renovación de la infraestructura eléctrica, mantenimientos preventivos y mejoras eléctricas
Para realizar estas intervenciones se requiere la interrupción del suministro eléctrico así:
LUNES, 24 DE NOVIEMBRE
CIRCUITO BAYUNCA 1
Horario: 6:00 a. m. a 6:00 p. m.
Interrupción del servicio: Villanueva carrera 17 con calle 7ª, Sagrado Corazón.
CIRCUITO BAYUNCA 1
Horario: de 6:00 a. m. a 6:00 p. m.
Interrupción del servicio: Villanueva carrera 17a con calle 13, Pozo Hondo.
CIRCUITO CHAMBACÚ 11
Horario: de 7:00 a. m. a 7:30 a. m. y de 4:30 p.m., a 5:00 p.m.
Interrupción del servicio: Cartagena barrio Crespo desde calle 70 con avenida 7a hasta calle 73 entre Avenida Santander y Avenida 10, La Boquilla, Cielo Mar, Marlinda, Villa Gloria y Media Tapa.
CIRCUITO CHAMBACÚ 11
Horario: de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena entre la calle 67 hasta la calle 73 y la avenida 1 hasta la avenida 5 sector aeropuerto barrio Crespo.
CIRCUITO COSPIQUE 2
Horario: de 8:50 a. m. a 5:00 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena carrera 4 con calle 5: Arroz Barato.
CIRCUITO EL CARMEN 1
Horario: de 7:20 a. m. a 5:15 p. m.
Interrupción del servicio: El Carmen de Bolívar diagonal 29b entre transversales 38 y 39, Bucarica.
CIRCUITO EL CARMEN 3
Horario: de 7:45 a. m. a 5:00 p. m.
Interrupción del servicio: El Carmen de Bolívar carrera 40 con diagonal 29ª, Los Mangos.
CIRCUITO EL CARMEN 3
Horario: de 10:40 a. m. a 5:00 p. m.
Interrupción del servicio: El Carmen de Bolívar calle 33 con carrera 48b, 7 de Agosto.
CIRCUITO SANTA ANA (MAGANGUÉ)
Horario: de 8:30 a. m. a 9:00 a. m. y de 4:00 p.m., a 4:30 p.m.
Interrupción del servicio: San Zenón (Magdalena) Pijino del Carmen (Magdalena), San Zenon, Peñoncito, Puerto Arturo, Pijiño, Cabrera, Pita y sectores aledaños a la vía de los corregimientos. Finca: San José, Cabrera, El Alago, San Francisco, Santa Inés, El Rayo, Las Maria, Porto Madero, El Comando, Coveñas, El Paraíso y sectores aledaños.
CIRCUITO SANTA ANA (MAGANGUE)
Horario: 8:30 a. m. a 4:30 p. m.
Interrupción del servicio: Pijón del Carmen Sector: Finca Casa Blanca, vía Pijiño.
CIRCUITO TALAIGUA NUEVO 1
Horario: de 7:30 a. m. a 3:30 p. m.
Interrupción del servicio: Talaigua Nuevo (Bolívar), Santa Ana: zona urbana del municipio de Talaigua Nuevo, zona urbana del municipio de Santa Ana, Tapia y Batalla.
CIRCUITO TALAIGUA NUEVO 2
Horario: de 7:30 a. m. a 8:00 a. m. y de 3:00 p. m. a 3:30 p. m.
Interrupción del servicio: zona urbana Cicuco, Caño Hondo y Punta de Cartagena.
CIRCUITO TALAIGUA NUEVO 2
Horario: de 7:30 a. m. a 3:30 p. m.
Interrupción del servicio: Talaigua Nuevo y Cicuco:Via Talaigua Nuevo, Talaigua Viejo, Talaigua Viejo, Santa Barbara de Pinto y sectores aledaños, casco urbano y rural: Talaigua Viejo, Patico, Ladera de San Martin, Barro Blanco, El Provenir, Santa Barbara De Pinto, San Pedro y sectores aledaños.
CIRCUITO ZARAGOCILLA 1
Horario: 10:30 a. m. a 3:30 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena carrera 60 con calle 31d barrio Olaya Herrera, carrera 63 con calle 31b 13 de Junio, carrera 49 con calle 30ª, Armenia.
CIRCUITO ZARAGOCILLA 1
Horario: de 4:30 p. m. a 5:30 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena carrera 59 con calle 33, Olaya Herrera.
CIRCUITO ZARAGOCILLA 10
Horario: de 4:00 p. m. a 6:00 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena carrera 57b hasta la carrera 57d con calles 7b hasta la calle 13ª, El Campestre.
CIRCUITO ZARAGOCILLA 2
Horario: de 10:20 a. m. a 3:20 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena carrera 68 con calle 35. sector barrio La Puntilla, transversal 70b con calle 31ª Las Gaviotas, carrera 49c con calle 31ª, Tesca.
CIRCUITO ZARAGOCILLA 2
Horario: de 4:20 p. m. a 5:20 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena transversal 70b con calle 31ª, Las Gaviotas.
CIRCUITO ZARAGOCILLA 3
Horario: de 10:10 a. m. a 3:10 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena carrera 55 con calle 12, Santa Clara, diagonal 30 transversal 56, Ceballos, Carrera 55d Con Calle 13, Santa Clara.
CIRCUITO ZARAGOCILLA 4
Horario: de 9:50 a. m. a 2:50 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena diagonal 29b transversal 44, Nuevo Bosque; carrera 44b calle 28, España; y carrera 44d con calle 1, Junín.
CIRCUITO ZARAGOCILLA 4
Horario: de 3:50 p. m. a 5:50 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena diagonal 26 transversal 49b Las Brisas, diagonal 29c con transversal 42, Nueva Granada.
CIRCUITO ZARAGOCILLA 5
Horario: de 3:30 p. m. a 5:30 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena carrera 49 con calle 24. sector: conjunto residencial Las Acacias, carrera 49g con calle 29, Coliseo Norton Madrid.
CIRCUITO ZARAGOCILLA 6
Horario: de 9:40 a. m. a 2:40 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena diagonal 63 con transversal 50, Casa Campestre Villa Guadalupe, desde la carrera 57 hasta la carrera 57c con calle 21h hasta la calle 21j, Almirante Colón.
CIRCUITO ZARAGOCILLA 7
Horario: de 9:30 a. m. a 2:30 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena carrera 50c con calle 20 Nueva Granada, Transversal 53 Diagonal 30, Nuevo Bosque, carrera 50a con calle 28, Zaragocilla.
CIRCUITO ZARAGOCILLA 8
Horario: de 9:20 a. m. a 2:20 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena carrera 56 con calle 30d, carrera 51 con calle 30f, carrera 54 con calle 54 en Escallón Villa.
CIRCUITO ZARAGOCILLA 8
Horario: de 3:20 p. m. a 5:20 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena carrera 52 con calle 30c, Escallón Villa, carrera 30b con Calle 11 de Noviembre, sector Escallón Villa.
CIRCUITO ZARAGOCILLA 8
Horario: de 3:40 p. m. a 5:40 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena carrera 55 con calle 30e, Escallón Villa.
CIRCUITO ZARAGOCILLA 9
Horario: de 9:10 a. m. a 2:10 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena transversal 71 con calle 31e, Las Gaviotas, diagonal 32 entre transversal 71d y 71g: barrio Los Alpes, diagonal 32 con transversal 69, 13 de Junio.
CIRCUITO ZARAGOCILLA 9
Horario: de 3:10 p. m. a 5:10 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena transversal 71e con diagonal 32b, Chapacua, carrera 64 con calle 31ª, 13 de Junio.
MARTES, 25 DE NOVIEMBRE
CIRCUITO BAYUNCA 1
Horario: de 6:00 a. m. a 6:00 p. m.
Interrupción del servicio: Villanueva carrera 15 con calle 16 sector Plaza Principal Villanueva.
CIRCUITO BOCAGRANDE 5
Horario: de 8:10 a. m. a 5:00 p. m.
Interrupción del servicio: se interrumpirá el fluido eléctrico en Cartagena carrera 5 con calle 5. Sector: Castillo Grande.
CIRCUITO SAN MARTIN DE LOBA 2
Horario: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Interrupción del servicio: se interrumpirá el fluido eléctrico en San Martín de Loba Finca: Bella Vista kilómetro 2.
CIRCUITO TERNERA 1
Horario: de 6:00 a. m. a 5:00 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena carrera 80 con calle 14ª, Villa Rubia.
CIRCUITO TERNERA 8
Horario: de 4:30 p. m. a 5:30 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena diagonal 36l con transversal 78, Villa Rosita.
CIRCUITO TERNERA 9
Horario: de 10:30 a. m. a 3:30 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena transversal 71 con calle 31 7 31c, La Castellana; y transversal 71e hasta la transversal 72 Con Calle 31e, Los Alpes.
CIRCUITO VILLA ESTRELLA 1
Horario: de 9:50 a. m. a 2:50 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena carrera 79 con calle 43. Fredonia, carrera 83 con calle 33c, Nuevo Paraíso; y carrera 78 con calle 33c, Fredonia.
CIRCUITO VILLA ESTRELLA 1
Horario: de 3:50 p. m. a 5:50 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena diagonal 36 Con Calle 36, Villa Estrella, carrera 93 entre calle 40 y 41 Villa Estrella.
CIRCUITO VILLA ESTRELLA 2
Horario: de 4:10 p. m. a 6:00 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena transversal 75 carrera 83ª, El Pozón, carrera 85 entre transversales 65 y 66, El Pozón.
CIRCUITO VILLA ESTRELLA 3
Horario: de 8:30 a. m. a 5:00 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena vía Bayunca - Cartagena. Cárcel de Mujeres de Cartagena.
CIRCUITO VILLA ESTRELLA 3
Horario: de 10:20 a. m. a 3:20 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena carrera 94a con calle 42a Villa Estrella, transversal 65 con calle 42, Villa Estrella; y transversal 65 con calle 41ª, Villa de La Candelaria.
CIRCUITO VILLA ESTRELLA 3
Horario: de 4:20 p. m. a 5:20 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena carrera 94 con calle 40. sector: Villas de La Candelaria.
CIRCUITO VILLA ESTRELLA 4
Horario: de 10:10 a. m. a 3:10 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena diagonal 89a con calle 74, El Pozón, transversal 72a con carrera 88, El Pozón; y transversal 75 carrera 116, Flor del Campo.
CIRCUITO VILLA ESTRELLA 4
Horario: de 6:50 a. m. a 6:00 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena carrera 92 con transversal 73c. Sector: El Pozón.
CIRCUITO ZARAGOCILLA 2
Horario: de 9:40 a. m. a 2:40 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena transversal 70 con calle 32, diagonal 32b entre transversal 68b y 70, carrera 69 con calle 42, Olaya Herrera.
CIRCUITO ZARAGOCILLA 2
Horario: de 3:40 p. m. a 5:40 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena carrera 63 con calle 32, carrera 68c con calle 42. Olaya Herrera.
CIRCUITO ZARAGOCILLA 4
Horario: de 9:20 a. m. a 2:20 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena diagonal 29b transversal 46, Nuevo Bosque; carrera 44c con calle 29, España; y carrera 49 Calle 29, Piedra Bolívar.
CIRCUITO ZARAGOCILLA 4
Horario: de 3:20 p. m. a 5:20 p. m.
Interrupción del servicio: se interrumpirá el fluido eléctrico en Cartagena carrera 48a con calle 26b, Junín; y diagonal 29e con transversal 53, Nueva Granada.
CIRCUITO ZARAGOCILLA 7
Horario: de 6:40 a. m. a 6:00 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena carrera 64 entre calle 9a y calle 12, La Gloria.
CIRCUITO ZARAGOCILLA 7
Horario: de 6:21 a. m. a 6:00 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena carrera 68 hasta la carrera 69d con calle 5, El Reposo.
CIRCUITO ZARAGOCILLA 9
Horario: de 9:10 a. m. a 2:10 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena transversal 70a hasta la transversal 7d con calle 31c hasta la calle 31k, diagonal 32 con transversal 73, Los Alpes.
CIRCUITO ZARAGOCILLA 9
Horario: de 3:10 p. m. a 5:10 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena transversal 71d con calle 33b. Sector: barrio Chapacua.
MIÉRCOLES, 26 DE NOVIEMBRE
CIRCUITO BAYUNCA 2
Horario: de 6:00 a. m. a 6:00 p. m.
Interrupción del servicio: Santa Catalina carrera 16 con calle 13, 20 de Julio.
CIRCUITO BAYUNCA 2
Horario: 6:30 a. m. a 6:00 p. m.
Interrupción del servicio: Santa Catalina carrera 17 con calle 18, San Luis.
CIRCUITO BANCO II
Horario: de 8:30 a. m. a 12:00 m.
Interrupción del servicio: El Banco desde la carrera 19 hasta la carrera 20 con calle 9 hasta la calle 11, Pueblo Nuevo.
CIRCUITO MAGANGUE 4
Horario: de 7:20 a. m. a 5:00 p. m.
Interrupción del servicio: Magangué carrera 11 con calle 20, Los Libertadores.
CIRCUITO SAN JUAN NEPOMUCENO 2
Horario: de 7:50 a. m. a 5:00 p. m.
Interrupción del servicio: San Juan Nepomuceno carrera 14 con calle 4, Hurpango.
CIRCUITO LN-582
Horario: de 8:00 a. m. a 4:15 p. m.
Interrupción del servicio: Morales, Simiti, Santa Rosa del Sur, San Pablo (Bolívar): “zona urbana y rural de los municipios: Morales, Simiti, Santa Rosa del Sur, San Pablo, Monterrey, San Blas, Animas Bajas, San Luis, Sabanas de San Luis, Cañabrava, Pozo Azul, Santo Domingo, Arrayanes, San Isidro, San Francisco, Los Canelos y San Benito.
CIRCUITO TERNERA 14
Horario: 10:50 a. m. a 3:50 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena carrera 81b con calle 24. Sector: barrio San Fernando, carrera 81 entre calle 23 y 24, Alameda La Victoria.
CIRCUITO TERNERA 16
Horario: de 10:40 a. m. a 2:40 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena carrera 104c con calle 36 hasta la calle 38, San José de Los Campanos.
CIRCUITO TERNERA 16
Horario: de 4:10 p. m. a 6:00 p. m.
Interrupción del servicio: se interrumpirá el fluido eléctrico en Cartagena carrera 104c con calle 31 hasta la calle 35 sector: barri San José de Los Campanos.
CIRCUITO TERNERA 2
Horario: de 10:30 a. m. a 2:30 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena, Turbaco carrera 121 entre calle 22 y 23, carrera 105 diagonal 4c, El Rodeo, carrera 2a con calle 20, Isabelita.
CIRCUITO TERNERA 4
Horario: de 10:20 a. m. a 2:20 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena carrera 80e entre calle 3q y calle 3w, El Educador. Carrera 80f Con Calle 5 Y 3, San Fernando.
CIRCUITO TERNERA 4
Horario: de 3:40 p. m. a 5:40 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena carrera 80b con calle 3t. Sector: Urbanización Jardines de San Pedro, carrera 83 con calle 22, Medellín.
CIRCUITO TERNERA 5
Horario: de 10:10 a. m. a 2:10 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena diagonal 32 con carrera 83, Conjunto Residencial Llano Verde, carrera 90 con calle 32, La Princesa; y carrera 82c con diagonal 32a. Universidad San Buenaventura.
CIRCUITO TERNERA 5
Horario: de 3:30 p. m. a 5:30 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena carrera 85 con diagonal 32a, Universidad San Buenaventura, diagonal 32a con carrera 72. Sector: barrio La Concepción.
CIRCUITO TERNERA 6
Horario: de 3:50 p. m. a 5:50 p. m. se interrumpirá el fluido eléctrico en Turbaco carrera 12 entre calle 6 y calle 10, Calle San Roque y carrera 25b con calle 17, El Recreo.
CIRCUITO TERNERA 7
Horario: de 4:50 p. m. a 5:50 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena carrera 100 con calle 35, San José de Los Campanos.
CIRCUITO ZARAGOCILLA 1
Horario: 7:30 a. m. a 5:00 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena carrera 56 con calle 38b. Sector: barrio Olaya Herrera.
CIRCUITO ZARAGOCILLA 2
Horario: de 4:00 p. m. a 6:00 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena diagonal 31e con carrera 61, Las Gaviotas, Diagonal 32c Con Transversal 71, San José Obrero.
CIRCUITO ZARAGOCILLA 4
9:20 a. m. a 2:20 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena carrera 45 con calle 28 sector barrio España, transversal 42 con diagonal 29c, Nueva Granada; y diagonal 29d con transversal 52. Nueva Granada.
CIRCUITO ZARAGOCILLA 4
Horario: de 3:20 p. m. a 5:20 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena Carrera 44c Con Calle 26d, Junin, carrera 44d con calle 29. Sector: barrio España.
CIRCUITO ZARAGOCILLA 7
Horario: de 6:00 a. m. a 6:00 p. m.
Interrupción del servicio: se interrumpirá el fluido eléctrico en Cartagena carrera 55b hasta la carrera 56d con calles 18a hasta la calle 19ª, Los Corales.
CIRCUITO ZARAGOCILLA 9
Horario: de 9:10 a. m. a 2:10 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena diagonal 32a con transversal 70. Sector: barrio 13 de Junio, diagonal 32a con transversal 71b, Chapacua, transversal 71d entre calle 32h y 32g, Puerta De Los Alpes.
CIRCUITO ZARAGOCILLA 9
Horario: de 3:10 p. m. a 5:10 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena transversal 69b con calle 31b, Los Alpes, diagonal 32 con transversal 71b. 13 de Junio.
JUEVES, 27 DE NOVIEMBRE
CIRCUITO BAYUNCA 2
Horario: de 6:10 a. m. a 6:00 p. m.
Interrupción del servicio: Clemencia carrera 12 y 13 con calle 1, El Milagro.
CIRCUITO BOCAGRANDE 9
Horario: de 10:20 a. m. a 12:20 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena carrera 3 con calle 6, Bocagrande.
CIRCUITO BOSQUE 2
Horario: de 9:50 a. m. a 2:50 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena diagonal 21b hasta la diagonal 21c con transversal 51b hasta la transversal 54, Alto Bosque.
CIRCUITO BOSQUE 2
Horario: de 3:50 p. m. a 5:50 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena diagonal 21 hasta la diagonal 21c con transversal 47a hasta la trasversal 51ª, Alto Bosque.
CIRCUITO BOSQUE 7
Horario: 10:10 a. m. a 2:10 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena, carrera 57a hasta la calle 57 con calle 26 hasta la calle 26b, Calamares.
CIRCUITO CHAMBACU 1
Horario: de 4:30 p. m. a 5:00 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena calle 54 con carrera 19, Santa Rita.
CIRCUITO CHAMBACÚ 2
Horario: de 10:30 a. m. a 12:30 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena carrera 18a con calle 36, Paseo Bolívar, carrera 22 con calle 30, colegio Mixto de La Popa.
CIRCUITO CHAMBACÚ 4
Horario: de 1:30 p. m. a 2:00 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena carrera 16a con calle 69, Daniel Lemaitre.
CIRCUITO CHAMBACÚ 7
Horario: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena carrera 5 con calle 38, Despachos Judiciales de Cartagena Cualrel Del Fijo.
CIRCUITO CHAMBACÚ 9
Horario: de 1:20 p. m. a 5:20 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena carrera 2 con calle 2. sector: Calle Real del Cabrero, carrera 1 con calle 45, Marbella, carrera 2 calle 1, Edificio Manzanillo.
CIRCUITO MANZANILLO 4
Horario: de 8:10 a. m. a 5:00 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena: Manzanillo Del Mar. Sector: Barcelona Hacienda Los Moros.
CIRCUITO SAN ESTANISLAO 2
Horario: de 6:00 a. m. a 6:00 p. m.
Interrupción del servicio: San Estanislao desde la carrera 33 hasta la carrera 35 con calle 29 hasta la 34, Roa.
CIRCUITO SAN JUAN NEPOMUCENO 2
Horario: de 8:20 a. m. a 5:00 p. m.
Interrupción del servicio: San Juan Nepomuceno carrera 17a con calle 15, El Silencio.
CIRCUITO TERNERA 1
Horario: de 2:00 p. m. a 5:00 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena carrera 73 hasta la carrera 74 con calle 11a hasta la calle 13, Los Jardines.
CIRCUITO TERNERA 11
Horario: de 9:40 a. m. a 2:40 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena carrera 69 con calle 22, Centro Educativo Construyamos Nuestro Saber, carrera 57d con calle 22b, Los Caracoles, carrera 76a con calle 17ª, El Socorro.
CIRCUITO TERNERA 11
Horario: de 3:40 p. m. a 5:40 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena carrera 70a con calle 25, Blas de Lezo, carrera 75 con calle 17b, El Socorro.
CIRCUITO TERNERA 4
Horario: de 10:00 a. m. a 1:00 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena carrera 81b con calle 14ª, San Fernando, carrera 80f con calle 15, Institución Educativa Promoción Social Sede Jorge.
CIRCUITO ZARAGOCILLA 2
Horario: de 9:30 a. m. a 2:30 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena Diagonal 31e Con Transversal 66, Parque de Las Gaviotas, diagonal 32d con transversal 73, Urbanización Los Cerezos, carrera 69 con calle 44, Olaya.
CIRCUITO ZARAGOCILLA 2
Horario: de 3:30 p. m. a 5:30 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena diagonal 32e con transversal 73, Nuevo Porvenir y transversal 72 con calle 32c, Urbanización Los Cerezos.
CIRCUITO ZARAGOCILLA 4
Horario: 3:10 p. m. a 5:10 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena diagonal 26 con transversal 47, Nuevo Bosque.
CIRCUITO ZARAGOCILLA 9
Horario: de 9:20 a. m. a 2:20 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena transversal 71 con calle 31j. sector: Urbanización Los Robles, diagonal 32 con transversal 74, Urbanización Los Cerezos, transversal 50a con calle 30f, Zaragocilla.
CIRCUITO ZARAGOCILLA 9
Horario: de 3:20 p. m. a 5:20 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena diagonal 33g con transversal 71d, Chapacua, transversal 69b con carrera 64, 13 de Junio.
VIERNES, 28 DE NOVIEMBRE
CIRCUITO BAYUNCA 1
Horario: de 6:00 a. m. a 6:00 p. m.
Interrupción del servicio: Villanueva carrera 17 con transversal 17, Campo Alegre.
CIRCUITO EL CARMEN 3
Horario: de 8:10 a. m. a 5:00 p. m.
Interrupción del servicio: El Carmen de Bolívar carrera 32 con calle 27, El Silencio.
CIRCUITO MAMONAL 5
Horario: de 7:00 a. m. a 7:30 a. m. y de 5:00 p.m., a 5:30 p.m.
Interrupción del servicio: Cartagena, Turbana y Mamonal: vía Pasacaballos, Variante Gambote, Exxomobil, Colterminales, Dexton, Oiltaking, Refisal, Bunkersoil, Abocol, Terpel Eneris Sas (Planta Lubricantes), Reficar, Estación Promigas, Ajover, calle 7 con carrera 15, Puerto Badel, Finca Los Morelos, variante a Mamonal calle 1.
CIRCUITO MANZANILLO 4
Horario: de 6:20 a. m. a 6:00 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena: carrera 2, Fundación Villa Gloria y Manzanillo del Mar.
CIRCUITO SAN JUAN NEPOMUCENO 2
Horario: de 8:20 a. m. a 5:00 p. m.
Interrupción del servicio: San Juan Nepomuceno carrera 16 con calle 15, sector: Diógenes Arrieta.
SÁBADO, 29 DE NOVIEMBRE
CIRCUITO BAYUNCA 3
Horario: de 6:00 a. m. a 6:00 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena desde la calle 2 hasta la calle 9 entre la carrera 3 y la carrera 6, Punta Canoa.
CIRCUITO BOSQUE 6
Horario: de 6:00 a. m. a 6:00 p. m.
Interrupción del servicio: se interrumpirá el servicio de energía en: Cartagena: Avenida Campo Alegre con carrera 23, Manga.
CIRCUITO CHAMBACÚ 8
Horario: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena carrera 11 entre calle 30 y 29, Getsemaní.
CIRCUITO EL CARMEN 3
Horario: de 7:45 a. m. a 5:00 p. m.
Interrupción del servicio: El Carmen de Bolívar carrera 40 con calle 27, Pueblo Nuevo.
CIRCUITO SAN FRANCISCO (MAGANGUÉ)
Horario: de 8:50 a. m. a 5:00 p. m.
Interrupción del servicio: Mompox carrera 5d con calle 15b, León Faciolince.
CIRCUITO PROPILCO 1, 2, 3, 4 Y 5
Horario: de 7:00 a. m. a 5:30 p. m.
Interrupción del servicio: se interrumpirá el servicio de energía en: Cartagena Mamonal kilómetro 12 Propilco.
CIRCUITO SAN JUAN NEPOMUCENO 2
Horario: de 8:20 a. m. a 5:00 p. m.
Interrupción del servicio: se interrumpirá el servicio de energía en: San Juan Nepomuceno carrera 10 con calle 15, La Mochila, carrera 12 con calle 13, Arriba.
CIRCUITO SAN JUAN NEPOMUCENO 2
Horario: de 11:00 a. m. a 5:00 p. m.
Interrupción del servicio: San Juan Nepomuceno carrera 11 con calle 13 La Mochila
CIRCUITO TERNERA 2
Horario: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Interrupción del servicio: Turbaco: El Prado, El Papayal, El Porvenir, Bellavista, Los Laureles, Urbanización La Granja, El Recreo De Los Abuelos, Monte Carmelo, Urbanización Prado Verde etapa 1 Y 2, Carmen tea vereda Coloncito.
DOMINGO, 30 DE NOVIEMBRE
CIRCUITO LN-596
de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. se interrumpirá el servicio de energía en: María La Baja y San Onofre: Colu, Correa, El Níspero, Flamenco, Nueva Florida, Ñanguma, Retiro Nuevo, Nueva Esperanza, El Playón, Los Bellos, Sabanas De Mucacal, San Antonio, Labarces, Boca Cerrada, Majaguas, Primero De Julio, San Pablo.
CIRCUITO LA MARINA 1
Horario: de 6:30 a. m. a 3:30 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena, Boca Grande: calle 8 con carrera 8, carrera 3 con calle 8 edificio Montelíbano.
CIRCUITO LA MARINA 2
Horario: de 6:30 a. m. a 3:30 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena barrio Bocagrande, sectores: Bomba Petromil, carrera 4 con calle 33 Plaza De La Aduana, Avenida Blas de Lezo.
CIRCUITO LA MARINA 2
Horario: 6:30 a.m., a 7:00 a.m., y 3:00 p. m. a 3:30 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena, Bocagrande sectores: Avenida San Martin, carrera 2 con calle 12, hotel La Naval, calle 14 con carrera 1, Edificio Condesa, Estación de Bomberos El Limbo, Hospital Naval, CAI.
CIRCUITO CHAMBACÚ 7
Horario: de 6:30 a. m. a 7:00 a. m. y de 3:00 p.m., a 3:30 p.m.,
Interrupción del servicio: se interrumpirá el servicio de energía en: Cartagena barrio Centro, sectores: calle de la Universidad, sectores aledaños a antigua joyería El Onix, Calle San Agustín, Calle del Coliseo, Calle Porvenir, Casa de La Estrella, Calle Estanco del Tabaco, Calle de Ayos, Calle Arzobispado, Calle Estrella, Hotel Casa Del Márquez, Universidad de Cartagena.
CIRCUITO CHAMBACÚ 6
Horario: de 6:30 a. m. a 7:00 a. m. y de 3:00 p.m., a 3:30 p.m.,
Interrupción del servicio: Cartagena Centro Histórico: Calle De La Artillería, Calle De La Factoría, Calle San Calle Domingo, Calle Del Candilejo, Calle Vélez Daniel, Calle De La Inquisicioncilla Baloco, Calle de Los Estribos, Edificio Plaza de Bolívar, Calle del Coliseo, Calle Castelbondo, Edificio Torre Del Reloj, Calle De Las Damas, Calle Cochera De La Gobernación, Calle De La Mantilla, Museo Naval Del Centro, Calle Del Arzobispo, Tesorería Distrital, Consejo De La Judicatura Edificio Calamar.
CIRCUITO MEXICHEN 1 Y 2
Horario: de 7:00 a. m. a 5:30 p. m.
Interrupción del servicio: Cartagena Mamonal Kilometro 10 Petco.
CIRCUITO SAN ESTANISLAO 1
Horario: de 6:00 a. m. a 6:00 p. m.
Interrupción del servicio: San Estanislao calle 19 entre carrera 17 hasta la carrera 33 y carrera 33 entre calles 19 y calle 16, Torices y Bajo Fresco.
CIRCUITO SAN ESTANISLAO 2
Horario: de 6:10 a. m. a 6:00 p. m.
Interrupción del servicio: San Estanislao carrera 27 con calle 22 Bellavista.
CIRCUITO TERNERA 13
Horario de 6:00 a. m. a 6:00 p. m.
Interrupción del servicio: Turbaco carrera 29 con calle 12, Urbanización Los Manguitos.
CIRCUITO ZAMBRANO 3
Horario: de 7:00 a. m. a 2:40 p. m.
Interrupción del servicio: Zambrano, Córdoba (Bolívar): zona urbana y rural de los municipios Zambrano y Córdoba, San Andrés, Santa Lucia, Sincelejito, Tacamochito, Tacamocho.