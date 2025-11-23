Concluyó la cuarta versión del Torneo Deportivo Comunal Ecopetrol–IDER

Con la participación de cerca de mil niños y jóvenes entre los 10 y 16 años, culminó este sábado la cuarta versión del Torneo Deportivo Comunal “Refinería Saludable 2025”, una iniciativa liderada por Ecopetrol – Refinería de Cartagena, en articulación con el Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER), que fortalece la actividad física y la convivencia en los barrios del sector de Mamonal.

El evento de clausura tuvo lugar en el Coliseo Bernardo Caraballo, donde se entregaron los trofeos y distinciones a los equipos participantes en las disciplinas de fútbol, fútbol de salón, voleibol, kickball y béisbol. Durante toda la competencia, niños y jóvenes de Albornoz, Arroz Barato, Policarpa, Ceballos, Nelson Mandela, Pasacaballos y 20 de Julio fueron protagonistas de una programación que promueve hábitos saludables, disciplina deportiva y sentido de pertenencia comunitaria.

En los resultados del torneo, Albornoz se coronó campeón del fútbol de salón, seguido por Pasacaballos Aragua y 20 de Julio. En voleibol, Arroz Barato obtuvo el primer lugar, mientras que Pasacaballos y Policarpa alcanzaron el segundo y tercer puesto. En kickball, Pasacaballos Alto de La Paz logró el título, seguido por 20 de Julio y Zona Húmeda. En béisbol, Pasacaballos sector Aragua se llevó el campeonato, con Ceballos en el segundo lugar y Pasacaballos sector Central en la tercera posición. En fútbol, Pasacaballos JAC Central obtuvo el primer puesto, seguido por Policarpa y Pasacaballos sector Aragua.

También se entregaron reconocimientos individuales a los deportistas más destacados. En fútbol, Daniel Blanco (Pasacaballos) fue el goleador, mientras Policarpa recibió las distinciones a la valla menos vencida y al Juego Limpio. En microfútbol, Andrés Maturana (Albornoz) fue el goleador; Pasacaballos sector Pocitas alcanzó la valla menos vencida y 20 de Julio recibió el reconocimiento al Juego Limpio. En béisbol, Santiago Romero fue elegido mejor lanzador, Yanpier Morelos mejor bateador y Pasacaballos sector Aragua fue destacado por su efectividad. En voleibol femenino, la lideró Layla Valentina Guerrero (Arroz Barato) fue seleccionada como mejor jugadora, y el reconocimiento a entrenador revelación fue para Edilberto Ortiz, de Pasacaballos.

Durante el cierre se anunció además la incorporación oficial de la disciplina de Bolita de Caucho, que hará su debut con seis equipos representativos de Albornoz, Arroz Barato, Ceballos, Ceballos Central, Nelson Mandela y Pasacaballos, ampliando la oferta deportiva del torneo y fortaleciendo los procesos comunitarios en esta zona de la ciudad.

“Durante estos dos años de gobierno hemos trabajado con firmeza para que nuestros niños y jóvenes encuentren en el deporte un espacio organizado, seguro y formativo. Este torneo es un ejemplo de ello: una competencia estructurada de peincipio a fin, donde cada deportista vivió la experiencia completa de lo que significa hacer deporte de manera seria. Agradecemos a Ecopetrol por sumarse a esta apuesta y permitirnos fortalecer estos procesos en los barrios. Hoy, al verlos recibir sus premios, compartir con sus equipos y celebrar sus logros, confirmamos que el esfuerzo vale la pena: el deporte sigue siendo una herramienta poderosa para integrar y transformar a nuestras comunidades”, sentenció Campo Elías Theran Humanez, director del IDER.

El IDER y Ecopetrol destacaron que esta alianza se consolida como un programa de participación y desarrollo para la población juvenil del área de influencia de Mamonal, contribuyendo a la formación integral de los participantes y a la promoción de una cultura deportiva que impacta positivamente los territorios.