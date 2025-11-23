Con la ‘Curva de Ceballos’ arranca el proyecto Vías de la Felicidad

En medio de una jornada de inspección de obras, este sábado, el alcalde Dumek Turbay visitó los trabajos que se desarrollan en la Diagonal 30, más conocida como ‘la Curva de Ceballos’, donde inició formalmente la puesta en marcha del paquete de casi 40 intervenciones viales en las tres localidades de Cartagena: ¡Más de 35 kilómetros de calles nuevas en la ciudad!

La rehabilitación de la Diagonal 30, paralela a la Transversal 54, vía de gran importancia que bordea Ceballos y que permitirá mejorar el acceso a sus calles principales, hace parte del paquete de obras del programa ‘Vías para la Felicidad’, el cual beneficiará a miles de familias cartageneras que llevaban años esperando pavimentación para mejorar su calidad de vida.

“Aquí estamos nuevamente en Ceballos y hoy con esta obra de impacto que genera empleo, que mejores condiciones de vida y desarrollo. Y que, a su vez, le da la certeza de que hay un acuerdo, que hay una conversación entre el Gobierno distrital, la Junta de Acción Comunal y la comunidad, pues nosotros siempre estamos cumpliendo”, expuso el alcalde Dumek Turbay.

Y agregó: “Estamos aquí, haciendo y anunciándole a la Junta de Acción Comunal y a la comunidad de Ceballos, porque así lo dijimos hace unos meses, que nos íbamos a encargar de cambiarle toda la dinámica, toda la realidad del tema vial a esta comunidad, que siempre ha esperado ese respaldo. Además, es una comunidad que ha ofrecido mucho, ha entregado mucho por el desarrollo de la ciudad, por el desarrollo industrial de los cartageneros y hoy reclama que nos pongamos a tono y paguemos esa deuda histórica”.

Por su parte, Rafael Acosta, presidente de la JAC de Ceballos, dijo: “Esta administración ha sido la que más apertura ha tenido con nuestra comunidad. Hemos trabajado de manera articulada y muy positiva, ya son tres calles intervenidas y ahora iniciamos esta nueva obra en la Diagonal 30, que es fundamental para nuestros habitantes y para los barrios de toda esta zona. Empezamos diciembre con buenas noticias. Los beneficiados directos son los 7 mil habitantes de Ceballos, pero también quienes vienen de Mamonal, El Campestre y, en general, todos los cartageneros”.

Las Vías de la Felicidad, en detalle

La Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Infraestructura, liderará la construcción, mejoramiento y rehabilitación de más de 35.980 metros lineales de calles en las tres localidades del Distrito.

Con una inversión que supera los $106 mil millones, este proyecto busca cambiar la realidad de comunidades que durante décadas convivieron con el polvo, el barro y la falta de accesibilidad.

En la Localidad 1 (Histórica y del Caribe Norte) se intervendrán sectores residenciales y de gran afluencia peatonal y vehicular, con más de 1.500 metros lineales de pavimento nuevo.

La Localidad 2 (De la Virgen y Turística) será la de mayor alcance, con más de 10.200 metros de pavimentación en calles principales, tramos de conexión interbarrial y accesos a equipamientos sociales como colegios, centros de salud y escenarios deportivos.

En la Localidad 3 (Industrial y de la Bahía) se construirán más de 3.800 metros lineales, incluyendo accesos a instituciones educativas, zonas residenciales y vías de conexión con la malla vial principal de la ciudad.

Además, la zona corregimental y rural también será beneficiada, con intervenciones en tramos críticos que permitirán una mejor conectividad entre comunidades y el casco urbano, mejorando las condiciones de movilidad para estudiantes, trabajadores y pobladores en general.

“Seguimos cumpliendo con nuestra palabra: transformar Cartagena con obras reales que mejoran la vida de la gente. Con el Proyecto Vías de la Felicidad vamos a entregar calles nuevas, accesos seguros a colegios y hospitales, y mejores conexiones entre barrios. Eso es devolverles la dignidad a las comunidades. Esto no es solo concreto, es transformación y progreso”, afirmó el alcalde Dumek Turbay.

Con esta nueva apuesta de mejoramiento de la malla vial, que se suma a las Fase 1 y Fase 2 puestas en marcha durante el año 2024, el Gobierno del alcalde Dumek Turbay reafirma que sigue cumpliendo con obras reales que permiten construir un futuro mejor para la ciudadanía.

El Proyecto Vías de la Felicidad garantiza que en Cartagena se sigan saldando deudas históricas con sus barrios, llevando desarrollo y calidad de vida a cada rincón de las tres localidades.

Estas son las Vías de La Felicidad

El proyecto Vías de la Felicidad incluye la intervención de casi 40 calles distribuidas en toda la ciudad:

1. Avenida del Consulado – puntos críticos a lo largo de la avenida y tributarias (que se conectan en los alrededores).

2. Avenida Pedro Romero – puntos críticos a lo largo de la avenida y tributarias.

3. Entrada a la vereda Tierra Baja (1.600 m).

4. Puerta de Hierro (500 m).

5. Daniel Lemaitre, terminación de la Carrera 16 (2 calles, 450 m).

6. El Pozón, Calle 16 de Julio – sector 19 de Febrero (350 m).

7. Barrio Nuevo, Calle 7C con Carrera 68F (Calle principal, 330 m).

8. La Candelaria, Calle 32C entre Cra. 35 y puente Caño San Pablo (250 m).

9. 7 de Agosto, Calle 71 detrás del conjunto Virrey (385 m).

10. El Pozón, Transversal 72 – Calle de Los Palenqueros (250 m).

11. El Pozón, calle de la Parroquia Santa Eduviges (280 m).

12. El Pozón, Carrera 87, terminación de la Calle La Cuchara (450 m).

13. Olaya Herrera, Calle Salim Bechara (150 m).

14. Nelson Mandela, calle principal sector Los Pinos (230 m).

15. Olaya Herrera, Calle 36 – sector La Magdalena (280 m).

16. Nuevo Paraíso, calle detrás de la cancha principal (300 m).

17. La Candelaria, Calle de los Niños (800 m).

18. Las Américas, Carrera 85 (400 m).

19. 7 de Agosto, Av. Santander – Cra. 14 (280 m).

20. San Fernando, sector La Florida, Cra. 80D con Calle 10I (120 m).

21. Nuevo Paraíso, terminación de la Cra. 81 (580 m).

22. El Pozón, Carrera 88 y Tv 66D del sector Víctor Blanco (480 m).

23. Olaya Herrera, calle Foco Rojo (380 m).

24. Boston, calle 35 entre Calle La Cruz y Canal San Martín, sector San Martín (350 m).

25. Olaya Herrera, sector Ricaurte, Cra. 60 (386 m).

26. Nuevo Oriente, Calle Principal + 2 callejones (420 m).

27. María Cano, Calle El Porvenir (380 m).

28. El Pozón, Tv. 60 (400 m).

29. Villa Rubia, Cra. 78 entre Calle 8A y Calle 15 (Calle principal y callejones, 480 m).

30. Nelson Mandela, calle Las Vegas (400 m).

31. San Pedro Mártir, Cra. 67 – sector Villa Carmen (250 m).

32. San Fernando, Calle 4D (360 m).

33. Punta Canoa, Calle 6 (700 m).

34. Ceballos, Diagonal 30 (500 m).

35. Centro, calle Media Luna (700 m).

36. Escallón Villa, calle San Luis (400 m).

37. El Pozón, calle de la I.E. Camilo Torres “T” (320 m).

38. Las Palmeras, puente sobre el Canal Matute (30 m).

39. Box culverts en puntos críticos urbano-rurales (65 m).