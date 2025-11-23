Con el inicio de las Vías de la Felicidad, así estará la movilidad en la avenida El Consulado

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte - DATT, informa que, como parte del proceso de mantenimiento y mejora de la malla vial de la ciudad, en el marco del inicio de las Vías de la Felicidad, la Secretaría de Infraestructura ya se encuentra desarrollando los trabajos de intervención sobre la Avenida del Consulado.

Las obras contemplan la intervención de 100 metros lineales del carril norte de la Avenida del Consulado, específicamente, entre las carreras 42 y 40, a la altura del barrio Amberes.

Medidas de movilidad

Con el fin de garantizar la circulación vehicular durante la ejecución de los trabajos, se implementarán las siguientes medidas:

- Se mantendrá habilitado el flujo de vehículos en sentido Sur – Norte (desde la Avenida del Consulado hacia María Auxiliadora).

- Los vehículos que circulan desde la Avenida Pedro de Heredia con destino a la Avenida del Consulado deberán continuar hasta la Carrera 44, vía por la cual podrán acceder nuevamente a la Avenida del Consulado.

La Alcaldía Mayor de Cartagena recomienda a los ciudadanos atender las indicaciones del personal en obra y planear con anticipación sus desplazamientos para evitar contratiempos.