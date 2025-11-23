Centro Democrático y MIRA inscriben primera lista del país para la Cámara de Bolívar

La lista será abierta y con voto preferente, integrada por líderes que conocen el territorio y buscan devolverle la voz a la gente de a pie. Los candidatos son: 101. Marta Arrázola, 102. Fabio Orlando Mendoza Barreto, 103. Shirley Sanjuan (MIRA), 104. Karelis Carolina Caraballo Salinas, 105. Sonia María del Rosario Villa Lascarro y 106. José Ricardo Ardila Pinedo.

La lista a la Cámara por Bolívar está conformada por líderes sociales, empresariales, rurales, culturales, educativos y de seguridad, con experiencia real en el trabajo con la comunidad, el sector productivo, la defensa de la familia, el fortalecimiento de la educación y la recuperación de la seguridad. Son seis candidatos con raíces en el territorio, preparación y vocación de servicio para representar con firmeza a los bolivarenses.

El senador Enrique Cabrales señaló que “Hoy nuestra fuerza política está en su punto más alto. Esta coalición no improvisa: está compuesta por personas con carácter, trayectoria y convicciones firmes, capaces de enfrentar los desafíos del país y defender sin titubeos los principios democráticos y las necesidades reales de la ciudadanía. Quiero que dentro de cuatro años mi patria esté mejor”.

Con esta lista, Bolívar cuenta con un equipo fuerte, cercano a la gente y listo para transformar la región, reafirmando que el compromiso con el territorio y los ciudadanos es la prioridad de su política.