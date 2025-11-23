Centro Democrático y MIRA inscriben primera lista del país para la Cámara de Bolívar
El acto estuvo acompañado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el presidente del partido MIRA Manuel Virgüez, el senador Enrique Cabrales y el Directorio Nacional del Centro Democrático
La lista será abierta y con voto preferente, integrada por líderes que conocen el territorio y buscan devolverle la voz a la gente de a pie. Los candidatos son: 101. Marta Arrázola, 102. Fabio Orlando Mendoza Barreto, 103. Shirley Sanjuan (MIRA), 104. Karelis Carolina Caraballo Salinas, 105. Sonia María del Rosario Villa Lascarro y 106. José Ricardo Ardila Pinedo.
La lista a la Cámara por Bolívar está conformada por líderes sociales, empresariales, rurales, culturales, educativos y de seguridad, con experiencia real en el trabajo con la comunidad, el sector productivo, la defensa de la familia, el fortalecimiento de la educación y la recuperación de la seguridad. Son seis candidatos con raíces en el territorio, preparación y vocación de servicio para representar con firmeza a los bolivarenses.
El senador Enrique Cabrales señaló que “Hoy nuestra fuerza política está en su punto más alto. Esta coalición no improvisa: está compuesta por personas con carácter, trayectoria y convicciones firmes, capaces de enfrentar los desafíos del país y defender sin titubeos los principios democráticos y las necesidades reales de la ciudadanía. Quiero que dentro de cuatro años mi patria esté mejor”.
Con esta lista, Bolívar cuenta con un equipo fuerte, cercano a la gente y listo para transformar la región, reafirmando que el compromiso con el territorio y los ciudadanos es la prioridad de su política.