Cayó en Cartagena hombre involucrado en robo a bus de servicio público

En desarrollo del plan seguridad, Democracia y Dignidad, unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) Bolívar realizaron en el barrio Ternera, en Cartagena, la captura por orden judicial de Jesús Alberto Gaviria Torres, de 32 años, requerido por los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y hurto agravado.

La detención se efectuó en cumplimiento de una orden de captura emitida el 26 de junio de 2025 por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartagena. Gaviria Torres es señalado de participar en el hurto a un bus de servicio público en la vía La Cordialidad, sentido Bayunca–Cartagena, ocurrido el 4 de junio de 2025.

De acuerdo con los registros del Sistema SPOA de la Fiscalía General de la Nación, el capturado presenta múltiples anotaciones judiciales, entre ellas: 4 por hurto , 2 por porte ilegal de armas de fuego y una por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Entre tanto, el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la relevancia del procedimiento:“Seguiremos actuando con firmeza para llevar ante la justicia a quienes insisten en afectar la tranquilidad de nuestra ciudadanía”.

El detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y en las próximas horas un juez de la República definirá su situación jurídica.