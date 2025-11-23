Cartagena celebrará el “Cumpleaños del Señor Jesucristo”

En medio de un cierre de año lleno de retos sociales, emocionales y familiares, llega a la ciudad un evento que por más de 60 años ha transformado vidas en diferentes regiones del país: “El Cumpleaños del Señor Jesucristo, familias por la navidad”, una celebración cristiana abierta a toda la comunidad, donde el mensaje central es claro: Jesucristo es la respuesta para las crisis del ser humano y las familias.

Esta iniciativa nació hace varias décadas como un llamado a rescatar los valores de la Navidad, promover la unidad familiar y ofrecer una alternativa diferente a las celebraciones que suelen incrementar la violencia, la frustración y los conflictos al final del año. Lo que inició como una reuniónsencilla entre líderescristianos, hoy es un evento multitudinario con representaciones artísticas, teatro, música, reflexión y un mensaje espiritual que ha marcado profundamente a miles de personas en Colombia.

Un mensajepara la ciudad: esperanza y restauración

El “Cumpleaños del SeñorJesucristo” se realizacon un objetivo: dar una respuestaa la crisis emocional, familiar, social y espiritual que viven muchas personas, especialmente en estas fechas.

Quienes asistenencuentran:

Esperanza real para enfrentarla incertidumbre sobre el futuro.

Puentes de reconciliación para parejas y familias.

Orientación para superar problemas emocionales y relacionales.

Un espacioseguro para recibiracompañamiento espiritual.

La oportunidad de reencontrarse con Dios y consigo mismos.

A lo largo de los años, este evento ha sido escenario de historias profundas: familias restauradas, jóvenes que dejaron la violencia y grupos insurgentes, personas que encontraron propósito y rumbo, y cientos que descubrieron en la fe una nueva forma de vivir.

¡Un evento para todos!

La celebración es organizada por Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia (ICT), una comunidad cristiana con más de 62 años de trabajo socialy espiritual continuo en el país. Sus líderes resaltan que este espacio no busca generar debates doctrinales ni discusiones religiosas; por el contrario, busca unir a las familias y presentar el verdadero significado del nacimiento de Jesucristo, un acontecimiento histórico que marcó a la humanidad.

Se realizará el domingo 30 de noviembre del 2025 a partir de las 5:00 p.m., en la Plaza de Todos Cartagena de Indias.

¿Por qué asistir?

Porque en este encuentro, los asistentes podrán:

Encontrar respuestasprácticas para sus crisis personales y familiares.

para sus crisis personales y familiares. Recibir orientación y acompañamiento delíderes preparados.

delíderes preparados. Vivir una experiencia artística, espiritual y emocional que deja huella.

Comprender el valor del nacimiento de Jesús para la vida diaria.

Sentirse parte de una comunidad que trabaja por el tejido socialde Cartagena.

Invitación abierta

La organización extiende una invitación especial a todas las familias, jóvenes, adultos mayores y niños de la ciudad.

“El ser humano, cuando intenta resolver solo sus cargas, termina más herido. En este evento encontrará una respuesta real, profunda y transformadora. Jesucristo sigue siendo la esperanza para Cartagena”, indicó Guillermo Rodríguez, Director Territorial de la ICT Cartagena.

Los bonos para las entradas a esta gran celebración están disponibles para toda la comunidad. Pueden obtenerlos llamando o escribiendo al whatsapp a estos números: 3206437454, 3002788577, 3003509619, 3015501388, 3163615981 o puede dejar un

mensaje en la red social de Instagram @ictcartagena.