Cárcel para hombre que habría intentado quitarle la vida a otro en Punta Canoa
La Fiscalía le imputó el delito de tentativa de homicidio, cargo que no aceptó
Por petición de un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bolívar, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Dimas Salgado Cervantes, quien estaría comprometido en el intento de asesinato de un hombre ocurrido en el corregimiento de Punta Canoa, jurisdicción de Cartagena.
Los hechos se registraron el pasado 20 de abril en un establecimiento de comercio donde el procesado departía con varias personas. Allí de manera accidental un hombre los mojó con una bebida alcohólica lo que generó una riña.
En medio de la discusión Salgado Cervantes habría herido con un arma blanca a una persona de 20 años. La víctima fue trasladada a un centro asistencial donde se recuperó de las lesiones.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el apoyo de la Policía Nacional, capturaron al supuesto agresor el pasado 11 de noviembre en Punta Canoa.