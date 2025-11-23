Cárcel para hombre que habría abusado sexualmente de una sobrina en Cartagena

Por petición de una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas)de la Seccional Bolívar, un juez con función de control de garantías impusomedida de aseguramiento en centro carcelario a un hombre de 48 años señalado de agredir sexualmente a una sobrina de su pareja sentimental.

Los hechos investigadosocurrieron entre abril y diciembre de 2024 en elbarrio El Socorro de Cartagena (Bolívar). El procesado, al parecer, realizó tocamientos de índole sexual a la menor de 10 años.

Labores de policía judicial evidenciaron que los abusos se presentaron mientras la víctima era dejada a solas en la residencia de su abuela,luego de finalizarsus actividades escolares. El ahora procesado, quien vivía en la casa contigua de la vivienda en que permanecía la niña habría aprovechado su cercanía para ingresar al lugar e incurrir en los vejámenes sexuales.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con el apoyo de la Policía Nacional materializaron la captura del ahora procesado, el pasado 20 de octubre en el sector de El Socorro.

Porestoshechosunfiscallocalimputóalprocesadoeldelitode actossexualesconmenor de 14 años agravado, cargo que no fue aceptado.