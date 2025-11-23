Boyacá refuerza la protección animal con capacitación a veedurías y personerías

La Gobernación de Boyacá realizó una jornada de capacitación dirigida a personerías y veedurías ciudadanas, con el propósito de actualizar sus conocimientos sobre normativa nacional en bienestar animal. El encuentro, liderado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reunió a representantes de las 13 provincias del departamento, evidencia del interés creciente por fortalecer la defensa de los animales en el territorio.

Durante la actividad se abordaron conceptos esenciales de protección animal, clasificación de especies, evolución normativa desde 1972 y herramientas para la recolección de datos, así como mecanismos legales útiles para la vigilancia ciudadana. La sesión, de aproximadamente tres horas, ofreció insumos concretos para exigir el cumplimiento de la ley y supervisar el uso adecuado de los recursos públicos en los municipios.

Según el profesional de apoyo Julio González, esta es la primera capacitación de este tipo dirigida a personerías en Boyacá y contó con una destacada participación de grupos ciudadanos. La Secretaría anunció que estas jornadas continuarán realizándose con mayor frecuencia e incluso de manera presencial en los municipios, con el fin de fortalecer la capacidad institucional y comunitaria para proteger a los animales del departamento.