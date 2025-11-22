Policía y Corpocaldas recuperaron fauna silvestre en la vereda cuchilla de los santa en Manizales
Gracias a campañas de sensibilización, varias especies fueron entregadas por la comunidad
Manizales
La Seccional de carabineros y protección ambiental de la Policía Metropolitana de Manizales, en un trabajo conjunto con la Corporación Autónoma Regional de Caldas, desarrolló actividades de sensibilización dirigidas a la comunidad residente en la vereda Cuchilla de los Santa, en la ciudad de Manizales.
En ese operativo se logró la entrega voluntaria de los siguientes individuos de fauna silvestre:
• 3 guacamayas azules
• 3 guacamayeja
• 1 loro cabeza azul
• 1 loro frente amarillo
Los ejemplares fueron dejados a disposición de Corpocaldas, entidad encargada de su valoración médica, proceso de rehabilitación y eventual liberación en áreas protegidas.
El señor coronel Dave Anderson Figueroa Castellanos, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, señaló: “Seguimos trabajando de la mano con las autoridades ambientales para proteger nuestra biodiversidad; por ello invitamos a la comunidad a evitar la tenencia de fauna silvestre y a reportar cualquier situación que ponga en riesgo estas especies y el medio ambiente.”