Nuevo encuentro de precandidatos de centroderecha: Pinzón, Gaviria, Galán, Luna y Cardenas invitados

Colombia

Este lunes 24 de noviembre habrá un segundo encuentro entre los precandidatos presidenciales Daniel Palacios, Enrique Peñalosa, Marta Lucía Ramírez, Felipe Córdoba, Vicky Dávila y Mauricio Gómez Amín, tras reunirse el pasado miércoles 12 del mismo mes.

Para este segundo encuentro ya no asistirán Juan Guillermo Zuluaga y Juan Carlos Cardenas, que renunciaron a sus precandidaturas, sino el proclamado candidato de esa coalición de las regiones, el exgobernador Aníbal Gaviria, al igual que el exministro Juan Carlos Pinzón.

El objetivo es seguir ampliando estos acercamientos para intentar materializar una alianza para el 2026. “Estamos avanzando, poco a poco”, dijo uno de los precandidatos sobre este segundo encuentro.

Caracol Radio conoció que también fueron invitados los precandidatos David Luna, Juan Manuel Galán y Mauricio Cardenas, que hace unos meses anunciaron esa alianza entre ellos, con el objetivo de también atraer a otros sectores y poderse medir en una consulta interpartidista en marzo. Sin embargo, este grupo de aspirantes a la Presidencia no ha confirmado asistencia a esa reunión.

Ha llamado la atención que el precandidato Abelardo De La Espriella no haya sido invitado a estos encuentros, ni tenido en cuenta en alianzas como la de Galán, Luna y Cardenas. Uno de los asistentes a la reunión del próximo lunes dice que no es cierto que haya un veto hacia él; sin embargo hay voces como la de Vicky Dávila que abiertamente han dicho que no quieren una unión con él.