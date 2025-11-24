Olimpo acepta invitación de Pinzón a formar coalición, pero pide que definición no sea por encuesta

Colombia

El precandidato presidencial, Héctor Olimpo Espinosa, aceptó la invitación de Juan Carlos Pinzón para construir una coalición de cara a las elecciones del próximo año, mientras la selección de candidatos no se haga a través de una encuesta.

#RetoElecciones2026 El precandidato presidencial, Héctor Olimpo Espinosa (@hectorolimpo), aceptó la invitación del también precandidato, Juan Carlos Pinzón (@PinzonBueno), para construir una coalición de cara a las elecciones del próximo año, mientras la selección de candidatos… pic.twitter.com/Y2Lg1KwpEE — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 24, 2025

Pues según explicó el precandidato y exgobernador de Sucre los procesos definidos que son definidos a través de este tipo de mecanismos terminan dividiendo, equipos como asegura ha sucedido en el Centro Democrático y en la Fuerza de las Regiones.

“Los procesos definidos por encuestas terminan dividiendo, desgastando y rompiendo equipos. Lo vimos en el Centro Democrático y también en mi propia experiencia con la Fuerza de las Regiones. Una alianza sin un “jefe” que recoja los pedazos cuando es necesario, como lo hace el expresidente Uribe en el Centro Democrático, no puede darse el lujo de entrar en ese laberinto”.

Mencionó también Héctor Olimpo que a la fecha todos, o casi todos los convocados a esta coalición están dentro del margen de error que fue propuesto por Pinzón, motivo por el lo que asegurá que en caso de adelantar una encuesta con dichas condiciones, la unidad se rompería antes de nacer.

“Si aun así se insistiera en un umbral basado en encuestas, este debería estar por encima del margen de error, es decir, superior al 5%. Pero con ese criterio, casi todos, o todos, quedarían por fuera”.

Agregó Olimpo Espinosa que la convocatoria debe ser amplia, sin exclusiones, sin reglas acomodadas y sin vetos personales, e incluyendo un espectro de precandidatos que vaya desde Sergio Fajardo hasta Abelardo de la Espriella.