Luis Alfonso Martínez Chimenty asume como director de la Aeronáutica Civil

Luego que se conociera la renuncia oficial del Director General de la Aeronáutica Civil, José Henry Pinto, por motivos personales, hoy se informó que el relevo en la entidad será Luis Alfonso Martínez Chimenty.

Martínez quien nació en Río Viejo, Bolívar, es contador público con especialización en alta dirección del Estado. Ya había trabajado anteriormente en la Aerocivil como director aeronáutico del área en la Dirección Financiera y cuenta con experiencia en entidades como el Ministerio del Interior, la Universidad Industrial de Santander, la Contraloría General, la Unidad Administrativa Especial del Cuerpo Oficial de Bomberos y la Secretaría Distrital de Gobierno.

La llegada del nuevo director se da en medio de un panorama retador para la aeronáutica donde deberá agilizar diferentes obras, superar bloqueos administrativos y garantizar avances reales en la infraestructura aérea del país.

Antes de la salida de Pinto, se presentó el proyecto de modernización del espacio aéreo en Medellín, en la que avanza en una estrategia diseñada para mejorar la seguridad, eficiencia y sostenibilidad del tránsito aéreo en la región de Medellín y sus áreas de influencia.