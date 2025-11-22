IPCC invita al IV Encuentro de bullerengue y bailes cantaos GlenAfro Cartagena

El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) invita a la comunidad a la realización del IV Encuentro de Bullerengue y Bailes Cantaos GlenAfro Cartagena, iniciativa ganadora de la Convocatoria de Estímulos Para las Artes y la Cultura – Cartagena, Ciudad de Derechos, de la Alcaldía de Cartagena a través del IPCC.

Este evento, organizado por la Etnia Afrodescendiente, busca promover espacios de integración intergeneracional que permitan la transmisión de saberes ancestrales y contribuyan a la salvaguardia de las tradiciones del bullerengue y los bailes cantaos como expresiones vivas de la identidad local.

“Apoyando este encuentro, invertimos en el legado de nuestras comunidades afrodescendientes y en la transmisión de sus saberes. Nuestro rol como instituto es precisamente este: facilitar que el conocimiento de los mayores encuentre a las nuevas generaciones”, expresó Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC.

La cuarta edición del encuentro rendirá un sentido homenaje a Belmir Caraballo, reconocido como “príncipe vivo del Cabildo de Bocachica Itmina Fanti”, gestor cultural, sabedor de los bailes cantaos y Lancero de las Fiestas de Independencia de Cartagena.

Programación del encuentro:

· Este 21 de noviembre, en la Biblioteca del Pie de la Popa, se re realizó a la 1:00 p.m. el Conversatorio intergeneracional sobre la preservación del bullerengue.

· 22 de noviembre:

Plaza Domingo Pueblo, República de Chile – 5:00 p.m.

Homenaje a Belmir Caraballo, muestra de parejas bailadoras, gala de agrupaciones y Rueda Bullerenguera.

El evento contará con la participación de invitados especiales como Lucía Nieves, Reina Nacional del Bullerengue; Yaira Santos, Virreina Nacional del Bullerengue; Sheyla Verona, cantadora de bullerengue y Joiber Galvis, bailador y defensor del bullerengue que además es el actual mister Alegría de la Universidad de Cartagena.