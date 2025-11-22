I.E. Jorge Artel, pionera en colegios públicos de Cartagena con sistema de energía solar

Con el compromiso de impulsar la innovación y la sostenibilidad en las instituciones educativas oficiales, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Educación, avanza en la implementación de un moderno sistema solar fotovoltaico en la Institución Educativa Jorge Artel.

La instalación, compuesta por 72 paneles solares con una potencia instalada superior a los 45 kwp, permitirá que el colegio genere una parte significativa de su propia energía durante el día. Esto reducirá la dependencia de la red eléctrica convencional y garantizará mayor estabilidad en el servicio para la comunidad educativa.

Gracias a esta tecnología de última generación, la I.E. Jorge Artel alcanzará ahorros superiores al 60% en su consumo energético, lo que representa un importante aporte a la eficiencia en el uso de recursos públicos y al cuidado del medio ambiente. El sistema incluye un esquema de inyección a red con medición bidireccional y un diseño optimizado para una operación duradera y de bajo mantenimiento.

“La educación pública en Cartagena ingresa a la era de las energías limpias. Con el compromiso que tiene este gobierno con el medio ambiente, vamos a tener una institución Jorge Artel completamente renovada y auto suficiente energéticamente”, indicó el secretario de Educación, Alberto Martínez Monterrosa.

Con esta iniciativa, la Secretaría de Educación da un paso adelante en la renovación de los espacios escolares en sintonía con el medio ambiente, y la I.E. Jorge Artel se posiciona como un referente de innovación energética en el sistema educativo oficial.