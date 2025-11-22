Fiscalía presentó ante la justicia a 5 presuntos integrantes de las disidencias de las FARC

JUDICIAL

La Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, de la Fiscalía General de la Nación, presentó ante jueces de control de garantías a cinco señalados integrantes de las disidencias de las FARC al mando de alias “Iván Mordisco” Los capturados fueron identificados como: Óscar Estiven Guerrero Rivera, Juan Sebastián Souza Lobelín, Richard Vilches Noriega, Jeisón Quiceno Chamorro y Eduard Alexis Santanilla Ranoque.

El primer procedimiento de captura se llevó a cabo en la vereda Itilla, en Calamar (Guaviare), tras una acción de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Allí fue detenido Óscar Estiven Guerrero Rivera, alias “Junior”, presunto encargado de la seguridad de los cabecillas en esa región. Según el reporte oficial, el hombre portaba un fusil, proveedores, munición de diferentes calibres y una pechera camuflada de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

En el área, de acuerdo con la Fiscalía, también se incautaron 15.250 cartuchos, 121 proveedores, 35 armas de fuego, 2 morteros, 55 explosivos, 500 gramos de pentolita, radios de comunicación y 16 manuscritos alusivos al grupo armado ilegal.

Le puede interesar Fiscalía imputó cargos a Anderson Santiago Pinzón, segundo implicado en asesinato de Harold Aroca

El segundo operativo se desarrolló en el sector conocido como Tres Islas, entre Mirití Paraná y Puerto Santander (Amazonas), donde se produjo un enfrentamiento armado. En la acción fueron capturados Juan Sebastián Souza Lobelín, Richard Vilches Noriega, Jeisón Quiceno Chamorro y Eduard Alexis Santanilla Ranoque, quienes se movilizaban en dos botes por el río Caquetá. Además, fue recuperado un menor de edad que quedó bajo protección de las autoridades competentes.

Durante esta intervención, la Fiscalía informó que las fuerzas militares decomisaron más de 27 millones de pesos en efectivo, 4 fusiles, 942 kilogramos de marihuana, un disco duro, prendas pixeladas, un GPS, una tableta, un radio de comunicaciones y dos memorias USB.

Por estos hechos, fiscales de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputaron a los cinco capturados los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, y fabricación, tráfico y porte de armas.

Ninguno de los capturados aceptó los cargos y todos deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.