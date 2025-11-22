Fiscalía imputó cargos a Anderson Santiago Pinzón Pedraza

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos por homicidio y tortura a Anderson Santiago Pinzón Pedraza, señalado como presunto responsable del asesinato de Harold Aroca. El menor de 16 años, hallado sin vida en el barrio Los Laches el pasado 5 de agosto, había sido visto por última vez en compañía de un grupo de hombres en un parque del sector.

Según testimonios de habitantes del barrio de la localidad de Santa Fe, Harold fue secuestrado por cuatro hombres armados cuando salió a jugar fútbol tras regresar del colegio. Cuatro días después de ser reportada la desaparición de Harold, el cuerpo del joven fue hallado en una zona boscosa cercana.

Las autoridades establecieron que el homicidio habría sido una retaliación por comentarios del adolescente sobre el actuar ilegal de una organización criminal con presencia en la zona. “Los elementos materiales probatorios indican que el hoy procesado - Anderson Santiago Pinzón Pedraza - presuntamente participó en su retención y traslado a un lugar, donde fue sometido a actos degradantes y atacado con arma de fuego”, señaló la Fiscalía.

Por estos hechos, una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) imputó a Pinzón Pedraza los delitos de homicidio y tortura, ambos agravados, además de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y secuestro simple.

Tras la imputación de los delitos, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en un centro carcelario contra Anderson Santiago Pinzón Pedraza, quien no aceptó los cargos que le fueron imputados.

Recordemos que en agosto, el mismo mes en que desapareció Harold Aroca, su madre, Carolina García, denunció que el caso habría sido encubierto por la Policía de Bogotá. Frente a estas declaraciones, la institución respondió asegurando que, una vez conocida la desaparición del joven, se activaron de inmediato las labores de búsqueda.