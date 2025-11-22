Procuraduría anuncia vigilancia preventiva en elecciones atípicas para Gobernación del Magdalena

JUDICIAL

La Procuraduría General de la Nación confirmó que ejercerá vigilancia preventiva en las elecciones atípicas para la Gobernación del Magdalena, que se realizarán este domingo 23 de noviembre. La medida hace parte de la estrategia Paz Electoral y será liderada por la Comisión Nacional de Control Electoral, presidida por el procurador general Gregorio Eljach.

“Con estas acciones, la Procuraduría reafirma su compromiso con la democracia, en el marco de la estrategia Paz Electoral, para que la ciudadanía de los 30 municipios del departamento del Magdalena cuente con las garantías necesarias que le permitan ejercer su derecho a la participación”, señaló la entidad.

El proceso electoral contará con 389 puestos y 2.924 mesas de votación, distribuidas en los 30 municipios del departamento, tanto en zonas urbanas como rurales. Según la Procuraduría, “estas serán vigiladas en su totalidad por el Ministerio Público, en el desarrollo de una estrategia integral que abarca las etapas preelectoral, electoral y poselectoral”.

Para cumplir con la labor de vigilancia, la Procuraduría dispondrá de 110 funcionarios del nivel territorial, de los cuales 91 estarán asignados directamente a la vigilancia de los puestos de votación, correspondientes a la Procuraduría Regional de Instrucción del Magdalena y a las Procuradurías Provinciales de Instrucción de Santa Marta, El Banco, Magangué, Carmen de Bolívar y Barranquilla.

Además, 5 funcionarios de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Técnica y Operativa de los Procesos Electorales supervisarán el centro de cómputo, encargado del preconteo y los soportes tecnológicos para los escrutinios. La jornada también contará con la presencia de la Defensoría del Pueblo y las 30 personerías municipales, articuladas en el marco del Ministerio Público.

En la etapa poselectoral, según la Procuraduría, “se dispuso un total de 91 comisiones escrutadoras que corresponden a sesenta (60) comisiones escrutadoras auxiliares, treinta (30) comisiones escrutadoras municipales y una (1) comisión escrutadora departamental”. Estas comisiones estarán bajo vigilancia para garantizar transparencia en los escrutinios.

La Procuraduría también implementará un plan de comunicaciones para apoyar a los funcionarios en terreno y pondrá en marcha el aplicativo Paz Electoral. Una tecnología que, de acuerdo a la entidad “permite monitorear en tiempo real todas las quejas presentadas durante la jornada, tanto las radicadas por la ciudadanía a través de la sede electrónica de la entidad, como las recibidas directamente por los funcionarios en los puestos de votación”.