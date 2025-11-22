Cómo el calor impulsa el consumo de azúcar: revelaciones científicas y riesgos

Un equipo de investigadores liderado por el Dr. Pan He, profesor de ciencias ambientales y sostenibilidad en la Universidad de Cardiff, examinó cómo el aumento de las temperaturas influye en las decisiones alimentarias de los hogares.

Para desarrollar el estudio, los científicos analizaron un extenso registro de compras de alimentos recopilado entre 2004 y 2019, el cual fue comparado con datos regionales de temperatura y humedad para identificar patrones consistentes.

Esta combinación de información permitió evaluar con precisión cómo las condiciones climáticas pueden modificar el comportamiento de consumo, cabe destacar que esta investigación se focalizó en el territorio de Estados Unidos.

Por otra parte, los hallazgos, publicados en la revista ‘Nature Climate Change’, mostró que por cada incremento de 1,8 °F en la temperatura, los hogares aumentaron en promedio 0,7 gramos diarios de azúcar añadido por persona.

Este efecto fue especialmente notable cuando las temperaturas oscilaron entre 68 y 86 °F, un rango en el que la preferencia por alimentos más dulces se intensificó. Los resultados sugieren que el calentamiento global podría estar influyendo silenciosamente en los hábitos alimentarios y en los riesgos asociados al consumo de azúcar.

¿Por qué el calor lleva a elegir bebidas y postres azucarados?

Los hallazgos indican que las temperaturas más altas aceleran la pérdida de agua corporal y estimulan la búsqueda de productos fríos y refrescantes. Según explica Pan He, este mecanismo se refleja en un incremento en el consumo de bebidas gaseosas, jugos azucarados y helados, opciones que ofrecen alivio inmediato frente al calor.

Este comportamiento no ocurre de manera uniforme en toda la población. El efecto es más pronunciado en hogares con menores ingresos o niveles educativos, donde factores como el precio accesible y la amplia disponibilidad de estos productos facilitan su elección cotidiana.

Por otra parte, la investigación también plantea que estos grupos poblacionales pasan menos tiempo en espacios con aire acondicionado, un recurso que podría atenuar la influencia directa del calor sobre las decisiones alimentarias.

Adicionalmente, al estar más expuestos a temperaturas elevadas, su preferencia por alimentos y bebidas frías se intensifica, reforzando un patrón de consumo que puede tener implicaciones para la salud pública.

¿Qué implicaciones tiene este fenómeno para la salud pública de los territorios?

El estudio advirtió que, si las emisiones que impulsan el calentamiento global continúan elevándose, el consumo de azúcar podría incrementarse en casi 3 gramos diarios por persona hacia el año 2095, un cambio que afectaría con mayor intensidad a las poblaciones más vulnerables.

Expertas como Charlotte Kukowski, del ‘Cambridge Social Decision-Making Lab’ de la Universidad de Cambridge, señalaron que aún existe una limitada comprensión científica sobre cómo el calor extremo modifica los patrones alimentarios.

No obstante, destacan que este análisis revela un mecanismo emergente mediante el cual el cambio climático puede influir de forma directa en el bienestar humano. El aumento proyectado del consumo de azúcar plantea riesgos adicionales en un contexto donde ya preocupan la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.

Frente a este escenario, Pan He sostuvo que los responsables de políticas públicas deberán integrar la gestión del consumo de azúcar dentro de las estrategias de adaptación climática.

Finalmente, hay que decir que esta perspectiva sugiere que enfrentar el calentamiento global implica reducir emisiones, pero también anticipar cómo transformará hábitos cotidianos que impactan la salud.