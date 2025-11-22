Bolívar se toma Bogotá en la feria ‘Colombia son las Regiones’

Durante tres días, los visitantes podrán conocer de cerca la riqueza cultural, artesanal, de moda y de gastronomía del departamento de Bolívar en el stand 22.

El público capitalino podrá descubrir Jacinta, la más reciente colección de artesanías de ‎Marca Bolívar, inspirada en los frutos y la fuerza del río ‎Río Magdalena.

También encontrarán las prendas de vestir de ‎ELAR, el proyecto de moda sostenible de Marca Bolívar que une el talento de las artesanas del departamento con el diseño colaborativo y con sentido social.

Además, podrán degustar los sabores de ‎Matié, el proyecto de patios productivos que beneficia a más de 700 mujeres cabeza de hogar, quienes cultivan especias y plantas como la flor de jamaica, flor de clitoria y cúrcuma, entre otros.

“La feria Colombia son las Regiones es una oportunidad para que más personas conozcan la diversidad y riqueza de nuestro departamento. Este año llevamos productos innovadores de moda, con nuestros proyectos Elar y la nueva colección de artesanías que lleva por nombre Jacinta. Invitamos a todos a visitar el stand de Bolívar y dejarse enamorar por nuestras tradiciones”, expresó ‎Angélica Salas, gestora social del departamento.

El evento contará también con una muestra cultural en vivo el sábado 22 de noviembre a cargo de ‎Joche Plata y sus Gaiteros, llevando la tradición musical de ‎San Jacinto al corazón de Bogotá. La entrada al evento es libre.

“A través de nuestras líneas de artesanía, moda y gastronomía, mostramos cómo se genera valor desde nuestras comunidades. Jacinta, ELAR y Matié son ejemplos de cómo el talento bolivarense se transforma identidad y experiencias de alto impacto. Es un orgullo poder estar presentes en una feria tan importante y visibilizar el trabajo de cientos de familias bolivarenses”, afirmó ‎Fara Alíes, gerente de Marca Bolívar.

Esta es la segunda vez que Bolívar participa en la feria Colombia son las Regiones, reafirmando el compromiso de la Gobernación de Bolívar con el fortalecimiento de las economías creativas y el turismo cultural en el territorio.